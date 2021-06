Laurențiu Reghecampf Jr., mesaj dur pe Instagram după ce s-a speculat că tatăl lui ar avea o amantă: ”Nu vă e rușine?”

10:20

Aniversarea unei tinere din Marea Britanie s-a transformat într-un adevărat scenariu de film, iar dacă vă întrebați despre ce film e vorba, o comedie proastă. Pentru că a vrut să-și impresioneze invitații, Anne a comandat […] The post Unde dai și…unde crapă! Ce a primit o tânără, după ce a comandat la o cofetărie un tort cu broscuțe – A deschis ambalajul și a leșinat de râs! FOTO appeared first on Cancan.