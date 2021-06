Un bărbat din Galați, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a căzut într-o canalizare descoperită

11:30

A fost petrecere mare în familia lui Cristi Borcea! Angelo și Melissa, gemenii pe care îi are împreună cu fosta lui soție, Mihaela, au împlinit vârsta de 18 ani. Părinții i-au sărbătorit în mare stil […] The post Petrecere de pomină în familia lui Cristi Borcea! Gemenii Angelo și Melissa au împlinit 18 ani, iar tatăl lor i-a sărbătorit în mare stil. Vali Vijelie și Tzancă Uraganu au întreținut atmosfera appeared first on Cancan.