Ce planuri au Viorica și Ioniță de la Clejani vara aceasta: „Ne bucurăm că…”

12:30

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată. […] The post Andreea Mantea, mărturisiri cutremurătoare despre relația tumultuoasă cu Cristi Mitrea: ”Câte bătăi am îndurat, chiar și cu David în pântec” appeared first on Cancan.