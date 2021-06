Tulpina indiană ar putea deveni predominantă şi în România, potrivit ministrului sănătății

15:00

Cei care vor să participe la următoarea ediție a spectacolelor date de cântărețul rock american Bruce Springsteen, 71 de ani, pe Broadway, la New York, trebuie să facă dovada că au primit unul dintre cele trei vaccinuri anti-COVID autorizate de Food and Drug Administration (FDA): Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, informează The Guardian, citată […]