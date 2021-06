Avertismentul ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă! Tulpina Delta a coronavirusului, din India, va deveni predominantă în România

20:40

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis mai multe avertizări nowcasting, de tipul Cod portocaliu, în mai multe județe din țară. Iar o avertizare RO-ALERT cod portocaliu de averse torențiale a fost transmisă vineri seară […] The post Cod portocaliu emis de ANM! Avertizare RO-ALERT de ploi torențiale în București appeared first on Cancan.