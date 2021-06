Delia și Răzvan Munteanu, nouă ani de căsnicie! Cum merge relația celor doi. „Avem opinii diferite”

22:00

S-au scurs momente teribile pe un drum din județul Teleorman, unde s-a înregistrat un accident violent. Conform primelor informații de la locul incidentului, un autoturism s-a izbit de un camion, iar trei oameni s-au ales […] The post Accident violent în Teleorman. 3 oameni au fost răniți după ce un autoturism s-a izbit de un camion appeared first on Cancan.