La un pas de tragedie! Un bărbat din Dâmbovița s-a electrocutat la pescuit sub ochii fratelui

00:00

Astăzi, 18 iunie 2021, va rămâne o zi importantă pentru Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu! Și asta pentru că ei au avut petrecerea de nuntă pe care au visat-o și pe care, din cauza pandemiei, […] The post Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, petrecere de nuntă așa cum au visat: “Casă de piatră, superbilor”. Cea de-a doua rochie de mireasă a vedetei este spectaculoasă | FOTO & VIDEO appeared first on Cancan.