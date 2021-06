Horoscop chinezesc pentru luni, 21 iunie 2021. Este o zi guvernată de Apă Yin și de Șarpe

12:00

Nativii din an de Tigru se simt excelent, au energie pentru toate activitățile planificate și, în plus, pot primi o vizită surpriză sau un apel de la o persoană dragă pe care nu au mai […] The post Horoscop chinezesc pentru duminică, 20 iunie 2021. Ziua este guvernată de Pământ Yin și de Mistreț appeared first on Cancan.