Cătălin Moroșanu a ieșit din ring?! Accidentarea de la Survivor România i-a dat de furcă. „Nu cred că o să mă mai lupt”

15:40

Zhu Jianqiang, celebrul porc chinez, are a supraviețuit nici mai mult nici mai puțin de 36 ​​de zile sub dărâmături după cutremurul de la Wenchuan, a murit. Animalul care a devenit un simbol al speranței […] The post A murit cel mai iubit porc din istoria lumii. Animalul din China avea 14 ani appeared first on Cancan.