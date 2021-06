Cristi Mitrea, refuzat de Survivor România: „Probabil nu eram ofertant”

19:20

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 25.479 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. A fost înregistrată o nouă scădere a numărului