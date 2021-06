Vești bune pentru români! Spania a revizuit condițiile de intrare pe teritoriul țării

08:20

Cel mai important turneu de tenis din România, Concord Iași Open a intrat pe turnantă pregătirilor pentru ediția a doua, ce se va desfășura între 12 și 18 iulie! Turneul din categoria Challenger se va […] The post Concord Iași Open, cel mai puternic turneu de tenis din România va începe luna viitoare appeared first on Cancan.