Mircea Badea i-a jignit pe Bobonete și Cabral: ”Niște proști!”

08:00

Chiar dacă Laurențiu Reghecampf a mărturisit că el și Anamaria Prodan divorțează, impresara face gesturi în mediul online care nicidecum nu conduc către o despărțire. Din contră, fotografiile și mesajele pe care aceasta le postează […] The post Anamaria Prodan, emoționant pentru Reghe, dis-de-dimineață, în scandalul divorțului. Andreea Tonciu a reacționat imediat. FOTO appeared first on Cancan.