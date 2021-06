Marius Șumudică continuă să creadă în Mirel Rădoi: „Îl simțeam ca pe un ghiocel d-ăla care se deschide”

15:40

Ilie Năstase, 74 de ani, crede că tenisul modern nu ar trebui să permită pauzele medicale. Fostul număr 1 mondial spune că și accidentările sunt provocate, de fapt, de multe ori de adversari. Ilie Năstase are două titluri de Grand Slam în palmares, unul la Roland Garros și altul la US Open. A jucat și două finale la Wimbledon, ambele pierdute;87 de titluri la simplu are Ilie Năstase, dintre care 58 sunt înregistrate sub egida ATP. ...