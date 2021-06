Șumudică a analizat primul adversar al CFR-ului din preliminarii: „O echipă incomodă, nu o să fie ușor”

09:00

Cel mai vechi fotbalist al lui Rapid, Lucian Goge (29 de ani), vorbeşte despre drumul parcurs din Liga a 4-a în Liga 1.- Lucian, ești cel mai vechi component al echipei, ai venit la Rapid când echipa încă se afla în Liga a 4-a. Cum a fost toată această perioadă pentru tine? - Da, am venit la club încă din Liga a 4-a, chiar am jucat în meciul din deschiderea sezonului pe vechiul stadion Giulești. A fost o perioadă lungă, însă eu am văzut-o ca pe o poveste. ...