Ce a primit o tânără, după ce a comandat o rochie de 200 de dolari pe internet. Din domnișoară de onoare s-a transformat în domnișoară de…oroare

Poli Iași are antrenor! După ce moldovenii s-au despărțit de Nicola Napoli, banca tehnică a trupei din Copou a rămas fără antrenor principal până ieri. Începând cu ziua precedentă, Costel Enache a preluat frâiele trupei