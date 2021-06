Cum o are trecută în telefon Laurențiu Reghecampf pe Anamaria Prodan! Impresara a fost cea care a dezvăluit detaliul “picant”

22:30

Sclava Isaura a fost prima telenovela care a apărut în România imediat după Revoluție și a avut un mare succes. Lucelia Santos, actrița ajunsă acum ajunsă la 63 de ani, a luptat din răsputeri să […] The post Cum arată Lucelia Santos, actrița din ”Sclava Isaura”, la 63 de ani! Cu ce probleme s-a confruntat din cauza rolului appeared first on Cancan.