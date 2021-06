Smiley și Gina Pistol au botezat-o pe micuța Josephine! Câți bani au făcut în urma marelui eveniment

23:10

Pare de necrezut, dar s-a întâmplat la Botoșani! Un polițist l-a dus pe șoferul care greșise în trafic pentru a scoate banii de șpagă din bancomat. S-a declanșat o anchetă în cazul polițiștilor de la […] The post Uluitor la Botoșani! Un șofer a fost condus chiar de polițist al bancomat pentru a scoate banii de șpagă! appeared first on Cancan.