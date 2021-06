Donald Trump s-ar fi interesat la începuturile pandemiei dacă bolnavii de COVID-19 pot fi duşi la Guantanamo

O carte despre răspunsul la pandemie a fostei administraţii Trump, publicată de doi jurnalişti Washington Post şi intitulată „Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History”, descrie un episod în care fostul preşedinte american s-a interesat dacă bolnavii de COVID-19 care vin din Asia ar putea fi carantinaţi la baza navală de la Guantanamo.

