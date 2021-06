Scandal uriaș la Iași! A acuzat-o că făcea videochat în timpul sarcinii

09:50

Duminică, Smiley și Gina Pistol și-au creștinat fetița, pe micuța Josephine, iar evenimentul a fost fix așa cum și-au dorit: restrâns și departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, Andreea Bănică i-a dat de gol […] The post Prima imagine de la botezul fetiței lui Smiley și a Ginei Pistol. Tot Andreea Bănică i-a dat de gol pe cei doi! FOTO appeared first on Cancan.