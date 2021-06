„Pentru prevenirea valurilor următoare e nevoie să creștem numărul de persoane vaccinate”, spune Valeriu Gheorghiță

16:10

Deși am avut doar statutul de martori, până acum nu am putut relata ce conține plângerea lui Daniel Băluță și nici nu am putut oferi publicului informații din dosar. Odată cu clasarea de către DIICOT și pe baza Ordonanței pe care am primit-o de la procurori, acum putem povesti cum, potrivit caracterizării organizației internaționale Reporters […]