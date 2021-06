Cu ce se confruntă Cristina Cioran pe parcursul sarcinii. „Dimensiunea sa crește odată cu bebelușul”

09:10

Are 17 ani și are iubit! Teo Trandafir a dezvăluit că Maia, fiica sa, este îndrăgostită. Prezentatoarea de la Kanal D l-a cunoscut pe băiatul pe care fiica sa îl iubește, chiar au stat împreună la aceeași masă și au purtat diverse discuții. „Este o relație adolescentină frumoasă. Lucrurile au decurs firesc, am stat la […]