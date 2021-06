Vox:„Să spun, mie mi-e rușine!”

18:10

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr. 11 în buletinul de vot va figura Partidul „Democrația Acasă”. L-am întrebat pe Vasile Costiuc, liderul formațiunii care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Europa Liberă: Care e miza acestui scrutin?Vasile Costiuc: „Este una geopolitică, este una enormă! Cei care nu înțeleg, peste patru ani de zile va fi și mai greu, și cu mai puțini oameni, pentru a schimba lucrurile radical. Prima dată în 30 de ani dreapta politcă, vorbind geopolitic, are o șansă unică, uriașă să formeze o majoritate și un guvern pro-european, românesc, fără să recurgă la voturile celor de centru, centru-stânga, a lui Usatîi, sau chiar a celor de stânga, ai lui Dodon. E intima mea convingere și din discuțiile cu oamenii, chiar dacă multă lume se teme să se exprime, e stresată, pentru că mulți știu ce înseamnă mecanismul acesta de stat, dar lumea va vota suficient de mult și de masiv pentru schimbare.Nu atâta pentru Europa, nu atâta pentru un anumit personaj, dar împotriva unor hoți care au capturat statul acesta 30 de ani. Și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale, minunat!”Europa Liberă: Dar, din start, ați spus că e și o miză geopolitică. De ce?Vasile Costiuc: „Pentru că avem șansă, într-o perspectivă de trei-patru ani de zile să repornim motoarele și să ieșim din zona de influență economică, mediatică a Federației Ruse. Avem șansa asta.”Mai multe despre concurentul electoral Partidul „Democrația Acasă” găsiți aici Europa Liberă: Oferta cu care veniți Dvs. în fața cetățenilor – ce promiteți și, mai ales, cât de realiste sunt promisiunile care se fac în campania electorală? Majoritatea cetățenilor cu drept de vot spun că trăiesc o mare dezamăgire după ce votează în baza promisiunilor.Vasile Costiuc: „Știți, dna Valentina, eu am școală, dar am și cărți, citite, de politologie, psihologie, acum citesc psihologia persuasiunii. Sunt lucruri interesante, nu poți să nu-ți formezi un concept întreg despre procesele politice din interior, ca tu să te poți orienta pe tine. Pot să vă spun cu certitudine că ceea ce facem noi nici pe departe nu este un proces sau un proiect politic clasic, așa cum e deprinsă lumea la noi. Noi suntem atipici, avem un mesaj atipic.Dacă mă vedeți undeva să fi promis eu ceva, că noi vom da pensii ridicate, că o să facem de autostradă – nicăieri n-am spus lucrul acesta și nici n-am de gând să spun! Noi avem Acordul de Asociere, strategii foarte bine punctate, făcute cu ajutorul europenilor, a experților de oricare calibru, care sunt minunate, excelente, dar niciodată nu am avut voință politică de a implementa aceste proiecte.De data aceasta, la Chișinău și în satele unde mergem noi, vorbim despre voința politică, vorbim cu oamenii sincer despre capacitatea noastră de a pregăti o majoritate care să voteze pe bandă rulantă proiecte de legi care să racordeze legislația noastră la acquis-ul comunitar, avem mult de lucru și nu trebuie de inventat acum nimic, totul e pregătit, totul e gândit din timp, bicicleta e inventată, roata se învârtește așa cum trebuie. Noi acum trebuie să convingem oamenii că avem nevoie de votul lor pentru a implementa aceste proiecte.Toate declarațiile mele publice, ale colegilor mei, care ne scot în evidență și ne deosebesc de cei care sunt pe eșichierul nostru politic, noi am vorbit de fiecare dată și peste tot despre trei priorități: prima este eliminarea, scoaterea, alungarea armatei de ocupație, indiferent că reușim acum sau la anul, armata de ocupație este una din prioritățile noastre politice, la toate nivelele unde vom fi prezenți, în toată comunitatea europeană, armata de ocupație trebuie să plece, așa cum a spus-o și rezoluția ONU, așa cum a spus-o în 1999, la OSCE, la Istambul, noi știm că armata de ocupație, și avem o mie de argumente de ce noi nu ne putem dezvolta cu o armată de ocupație.Doi: este dependența noastră energetică. Asta e terorism economic. Tot ce înseamnă proces economic, care vine mai departe în lanțul economic depinde de terorismul acesta energetic. Noi plătim energia mai scump, gazul mai scump și aici tot avem suficiente argumente.Și trei: propaganda politică, propaganda mediatică, care vine în acest război hibrid. Noi suntem în plin război hibrid purtat de Federația Rusă împotriva noastră, un război nevăzut, pe care noi nu-l înțelegem. Noi luăm pumni în cap și nu înțelegem de unde. Noi răspundem în sondajele de opinie că-l votăm președinte pe Putin – de unde se iau chestiile acestea? Asta înseamnă că noi am fost aduși la limita prostiei, prin televizoare.Balticii și vecinii noștri ucraineni au înțeles fenomenul acesta și au interzis toată televiziunea de propagandă. Sunt trei priorități politice majore și eu pot explica de ce ele sunt importante mai departe, pentru locuri de muncă, pentru economie, pentru corupție. Și dacă cineva vrea să vorbească despre corupție în această campanie, vorbim, dar nu vorbim de 100 de lei a medicului, - e adevărat, e corupție, dar vorbim despre corupția politică mare, care vine cu culiocul cu bani, care vin cu sacul de bani din Transnistria, de unde vine contrabanda.Să vorbim și eu vă pun la dispoziție, în fiecare discuție, despre corupție și arăt de unde vine corupția: prin armata de ocupație, prin zona necontrolată (că e o rană sângerândă) și vă explic, pas cu pas, de ce. Și punctul forte pe care îl are Democrația Acasă, sunt fermierii, producătorii autohtoni. Noi am vorbit și acum merg prin toate satele și vorbesc: producția autohtonă trebuie să fie prioritate economică.Cel care produce trebuie susținut, încurajat să vândă la noi acasă și atunci când am suprasaturat piața cu produse autohtone să mergem la export, să gândim mecanisme economice. Nu vine moș Ghiță cu căldarea cu brânză, dar mecanisme economice, cooperative. La Cahul se asociază fermierii și adună brânza într-un frigider, se vinde într-o rețea de magazine.Nu la supermarket, ci să creăm o rețea de magazine mici, la colț de stradă, să avem unde vinde producția noastră: ouă, carne, brânză, cartofi de pe lunca Prutului – avem tot ce ne trebuie! După ce am suprasaturat piața noastră, atunci putem să ne orientăm spre export. Până noi nu avem măcar capacitatea de a alimenta, de a hrăni oamenii cu usturoi de-al nostru, nu cu usturoi din China, nu putem discuta despre economie mai departe. Acestea sunt câteva lucruri importante cu care noi ajungem la oameni și oamenii au înțeles asta.”Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că nu ar conta doctrina partidului?Vasile Costiuc: „Da care doctrină? Că suntem creștini ortodocși, conservatori liberali? Pe oameni absolut nu-i atinge chestia cu doctrinele, că noi suntem populari, da noi verzi, albaștri, da noi îmbrățișăm doctrina asta. Omul nu are ce mânca astăzi, nu are bani de grădiniță, de școală, de drum, de medicină. Și mă duc eu și-i spun: din punct de vedere al doctrinei politice, noi astăzi reprezentăm doctrina popular europeană. Știți care va fi reacția, dna Valentina?”Europa Liberă: Care?Vasile Costiuc: „Noi am putea să avem un mesaj supraelevat, dar mesajul supraelevat pe care îl au unii politicieni de la noi, de la Chișinău, este îndreptat către un segment foarte foarte îngust al societății noastre, pentru că o bună parte din elita noastră intelectuală, medicii noștri, profesorii noștri, oamenii conștienți au plecat, stimată doamnă! Au rămas doar oamenii cărora trebuie să le vorbești într-un limbaj dur! Pe mine mă învinuiesc de multe ori că ciobanul ăsta umblă cu căciulă! Da, dar eu le vorbesc în limba noastră, în limba lor și le explic de ce noi nu ne putem duce înainte, de ce nu avem acces la raft, de ce nu avem acces la servicii! Și mă înțelege lumea!”Europa Liberă: Cu ce șanse credeți că porniți în această luptă politică?Vasile Costiuc: „Eu cred că va fi o surpriză electorală pentru mulți dintre cei care, între ghilimele, sunt experți politici, case de sondaje etc.”Europa Liberă: Nu credeți în cercetările sociologice?Vasile Costiuc: „O parte din oamenii noștri chiar se tem să răspundă deschis, sincer. Eu am vorbit cu oamenii: Vasile, m-o întrebat și, știți, nici nu am vrut să răspund sincer, eu nu știu ce are în cap, ce o să-i spună lui șeful? Dar eu am un serviciu sau eu am un magazin, ce pot să-i spun? Să vină să mă persecute apoi? Lasă, că ei ne consideră că suntem proști, dar noi o să le arătăm la votare cum gândim noi!”Europa Liberă: Dar pe câte mandate contați?Vasile Costiuc: „Numai Dumnezeu știe, că noi nu avem acces la instituțiile statului, care sunt obligate să vegheze, să respecte buna desfășurare a alegerilor. Noi știm că se fraudează, noi știm că se fură voturile, noi știm multe lucruri, dar eu cred în capacitatea noastră de a vota mai mult decât pot ei fura. Eu sunt sigur că și de data asta va fi un fenomen politic. În zona noastră geopolitică el s-a întâmplat mai întâi la Kiev, când un om din afara politicii, din afara elitei politice, un artist, a venit și a făcut un fenomen în politică. Da, nu intrăm în detalii, ce s-a întâmplat după asta.Am văzut ce s-a întâmplat la București, când greii, marii politicii, prim-ministrul cu partid în spate n-au mai trecut pragul electoral și a trecut un grup de oameni care au avut un mesaj exact ca la Chișinău.Am prins tăierea pădurilor, am umblat prin toate pădurile și am spus: opriți, că am rămas cu o mână de copaci. Și societatea a înțeles mesajul nostru. Noi am fost cei care am stopat exportul de grâu. Cu un telefon în mână, fără opoziție, fără deputați, am mers și am strigat în gura mare! Oamenii au înțeles lucrul acesta: cu un singur telefon, cu mult-mult curaj, am reușit să ajungem la oameni! ”Europa Liberă: Dar, apropo, cum v-ați explicat că forțele de menținere a ordinii publice nu v-au atacat?Vasile Costiuc: „La port, la Giurgiulești? Ba da! Eu vă arăt filmul! A venit batalionul de împrăștiere, ne-au luat ca pe capre, ca pe oi, în brațe! Toate lucrurile astea sunt filmate! Ne-au înlăturat așa, au trecut mașinile, s-au dus în port și au plecat. Ceea ce am făcut noi la portul Giurgiulești a fost o chestie extrem de importantă pentru conștiința noastră, pentru că indivizii aceștia care controlează sistemul, după ce au exportat semințe de floarea-soarelui, răsărită, în valoare de trei miliarde jumătate de lei, au vândut-o, au ridicat artificial prețul la ulei și au spus că președintele acesta nou e vinovat! Și acum s-au majorat prețurile la pâine. V-ați ales președinte!De parcă președintele are acces la instrumente reale în statul acesta, ca să stopeze. Dar eu ce am reușit să fac la port și la Florești, de unde se încărcau din rezerva de stat, am ajuns la toată societatea și le-am spus că grâul l-au furat tot bandiții care conduc, Dodon, Șor și restul. Le-am arătat și să știți că am ajuns la oameni. Eu merg prin piețe și oamenii spun: lasă, dom᾿ Vasile, că noi știm cine a furat grâul, noi știm! Dar atunci am bătut un record care le-a stârnit emoții la mulți lideri politici. Noi, în port, am avut un record de audiență de aproape 30 de mii de oameni în direct.”Europa Liberă: Dar este ușor să aduni lume pentru a accepta să se implice în politică?Vasile Costiuc: „Da. În cazul nostru e foarte simplu. Dacă mergeți astăzi cu mine la Cărpineni, veți vedea reacția oamenilor. Eu nu dovedesc să intru în piață și aud: Dom᾿ Vasile, noi vrem cu Dvs., dați un număr de telefon, cine răspunde de Hâncești?”Europa Liberă: Eu vă întreb – să alcătuiți lista electorală cât e de ușor?Vasile Costiuc: „Nu e ușor. Pentru că, de multe ori, mulți prieteni, colegi de-ai noștri nu văd întregul peisaj politic și toată provocarea mare care stă în jurul nostru. Noi vedem doar lucrurile mai mici: beneficiul meu personal, o funcție de deputat, o funcție de ministru sau niște activități. Și atunci oamenii își estimează propria persoană și activitate a lor în cadrul unei echipe exagerat de mari și spun că dacă nu eram eu , practic, nu exista partidul și eu trebuie să fiu al doilea în listă sau al treilea în listă, pentru că vreau să fiu deputat. Și atunci apar niște emoții, dar sunt sigur că putem trece peste ele. Și mai avem o problemă, mai ales pentru segmentul nostru, de dreapta.Pe stânga, dacă pui un corupt în fruntea listei sau un om cu grave probleme de integritate, ca să spunem așa, aceștia nu au nicio problemă, electoratul de stânga. Că l-au adus pe Dodon înapoi, că l-au prins pe Furculiță cu bani, ei n-au probleme! Dar la noi, pe sectorul de dreapta, pentru că e un alt electorat, mai elevat, mai cult, mai înțelept, dacă vine unul care are bănuieli, măcar, că a greșit undeva, apoi ai noștri îndată își scot ochii: da ce l-a adus pe acela?! De asta, de multe ori, logica noastră era că mai bine aduci șapte anonimi în primii zece, oameni cu studii, oameni cu carte, oameni cu inimă, cu voință, cu curaj, dar care nu s-au implicat niciodată, decât să te duci într-o emisiune și să te întrebe: bă, da al doilea, al treilea sau al patrulea de la voi din listă au fost miniștri toată viața, au fost deputați toată viața, au fost primari!”Europa Liberă: Dvs. câți candidați aveți, i-ați inclus și cât de ușor a fost să-i identificați pe toți?Vasile Costiuc: „101. I-am identificat. Și acum sunt încă mulți doritori. Oamenii spun: vreau și eu să candidez. Nu poți, pentru că numai o sută pot candida.”Europa Liberă: Votul din Transnistria și votul din diasporă, unii le pun pe același cântar, miza acestui vot este înțeleasă diferit. Dvs. ce credeți – și despre votul cetățenilor din regiunea transnistreană, și despre votul acelui aproape un milion aflat peste hotare de cetățeni ai R.Moldova? Vasile Costiuc: „Mama mea trăiește în Transnistria, cum pot eu să-i obstrucționez dreptul ei fundamental?”Europa Liberă: Da ea ce zice, va merge la vot?Vasile Costiuc: „Nu, că trebuie să stea în rând și ea e deja în vârstă. Dar eu nu am acces acolo, ca să informez oamenii ce am făcut. Drept că acuma Internetul...”Europa Liberă: Dar ce credeți despre participarea cetățenilor transnistreni la vot?Vasile Costiuc: „Cetățenii nu sunt informați, eu nu pot să ajung la cetățeni ca să spun eu am propunerea asta ca să facem campanie electorală efectivă. Doi: nu putem controla cumpărarea votului și suntem conștienți că o bună parte dintre cei care au venit au fost bine organizați, bine plătiți de către cei de la Chișinău, care au interese politice. Ceea ce e o încălcare grosolană a Codului Electoral, a Constituției, a dreptului nostru fundamental, pentru că se cumpără voturile și nu-i poți nici penaliza, nici bloca, nici pedepsi și atunci ești în dilemă. Și uitați-vă că 24 la sută din Transnistria a votat pentru parcursul nostru european în ultimele alegeri. Dar în Găgăuzia – doar 3 la sută. Găgăuzia, care are investiții pe cap de locuitor cred că de trei sau de patru ori mai mult decât oricare sat din R.Moldova, oricum se uită spre Putin. Ei votează cu cei corupți până în măduva oaselor și spun: Noi suntem cu Rusia!”Europa Liberă: Ce soluție ați vedea Dvs. pentru reglementarea transnistreană?Vasile Costiuc: „Fără marii actori politici internaționali este aproape imposibil, dar dacă ar fi voință politică la Chișinău, am putea apropia foarte mult malurile. Și eu zic acuma un singur lucru: dacă eu mâine aș fi prim-ministru sau omul decident, din cele 600 de milioane care ar putea veni, teoretic, eu aș lua banii aceștia, aș lua un miliard de dolari, de euro, din Comunitatea Europeană, din bănci, ca să creez la noi acasă zece parcuri fotovoltaice, ca în trei ani de zile să scad dependența energetică de Transnistria și de Federația Rusă în jumătate. Eu n-aș mai finanța Transnistria. O parte din bani ar rămâne aici. E foarte important, dna Valentina, pentru că noi, în mare parte, sponsorizăm regimul de la Tiraspol.Rușii au o frază celebră, spusă de Medvedev în Crimeea – deneg net, no vî derjitesi („bani nu sunt, dar voi să rezistați”). Și ei, vă spun sincer, câte un pic, oamenii din Transnistria, încep să se uite, nu spre Europa, dar spre R. Moldova, cu alți ochi. Eu am avut un interviu cu o doamnă de la Tocuz, unde este un fel de piață...”Europa Liberă: Da, unde vin și transnistrenii.Vasile Costiuc: „Ea, în rusă, mi-a spus că foarte mult își dorește reîntregirea: Gata, nu mai vrem independență, că am înțeles că 70 % din producția din Transnistria merge la export în Europa.”Europa Liberă: Care ar fi configurarea următorului legislativ, dacă cetățenii cu drept de vot din Transnistria s-ar prezenta într-un număr mare la aceste alegeri? Vasile Costiuc: „Eu cred că ei n-au să se prezinte.”Europa Liberă: Dar vă întreb cum ar arăta configurarea următorului parlament?Vasile Costiuc: „Asta demult se discută, că există niște scenarii să permită celor din Transnistria să voteze, că acolo sunt câteva sute de mii. Dar nimeni nu mai știe – conform statisticii de atunci, erau mulți, dar au rămas puțini, exact ca și în Moldova.”Europa Liberă: Peste 400 de mii de cetățeni se consideră că locuiesc acolo.Vasile Costiuc: „Sunt vreo 250 de mii, dar nu știu dacă pe ei îi interesează votul. Doar să-i mâne din urmă...”Europa Liberă: Forțat?Vasile Costiuc: „Forțat. Dar decizia de astăzi de la Curtea de Apel compensează, chiar dacă ei vor încerca să permită votarea în Transnistria sau să faciliteze sau să facă orice altceva, eu consider că votul pe care l-au dezlegat, or, Curtea de Apel a impus Comisia Electorală Centrală să deschidă exact atâtea secții de votare câte a solicitat Ministerul de Externe.”Europa Liberă: 190.Vasile Costiuc: „Asta înseamnă că plus 250 de mii de cetățeni stabiliți undeva în afara hotarelor vor avea acces și posibilitate să voteze, dar asta e enorm de mult! Noi, partidele de dreapta, oscilam între majoritatea pro-europeană sau pro-rusă, acum însă, cu gura aceasta de oxigen, eu sunt categoric pozitiv, optimist și vă spun: asta e ultima picătură în tot puzzle-ul acesta pe care-l discutăm demult și care pe data de 11 va fi un fenomen politic.”Europa Liberă: Să analizăm și scenariile post-electorale: ce se întâmplă în continuare în R. Moldova, dacă la putere, la guvernare, ajung forțele pro occidentale și ce se întâmplă dacă vin forțele cu viziuni pro estice?Vasile Costiuc: „Cetățenii trebuie să înțeleagă că forțele acestea pro-estice, pro-Putin, mai degrabă, pro-Kremlin, vor crea grave probleme de dezvoltare socio-economică și politică, pentru cei care stau în spatele partidelor de stânga, și al lui Usatîi, și al lui Șor (nu mai știu dacă Șor e tot de acolo, dar cu siguranță sunt Dodon și Voronin), pentru ei e important status quo-ul acesta pe care îl are acum R.Moldova – un fel de mlaștină, un fel de băltoacă de asta puturoasă, fără dezvoltare economică și într-o degradare lentă, pentru că de unde pleacă populația nu se dezvoltă nimic – să se păstreze pentru a avea spațiu de manevră, în spatele unei Ucraine măcinate de război, și ei au nevoie ca aici să nu se întâmple nimic.În momentul în care societatea va înțelege și va credita partidele de dreapta, care au alte perspective, alte gânduri și suportul europenilor, aici se vor întâmpla niște fenomene!Doi. Oamenii trebuie să înțeleagă, europenii au spus vă dăm bani, dar condiționat:votați niște partide în care noi avem încredere, care n-au să fure banii, dar au să implementeze, au să investească în infrastructură, în drumuri, în dezvoltare economică. De asta eu nici nu vreau să iau în calcul că după data de 11 iulie cele 2-3 partide de stânga care vor avea acces în parlament, inclusiv aceste două blocuri, să poată crea o majoritate. Teoretic, este un dezastru dacă cele trei partide de stânga, Șor, Voronin și Dodon (tatăl și feciorul) și Usatîi vor face o coaliție. E dezastru! Pentru că la Chișinău vor rămâne și mai puțini luptători. Să pornești aparatul de represiune, MAI, SIS-ul, vor mai lovi în cei care mai sunt luptători, care acum militează activ și spun că trebuie să schimbe ceva; doi – vor dezamăgi foarte mult diaspora, care încă mai ezită să mai dea un vot, să mai trimită niște bani acasă, cu gândul că nu toți, dar măcar o parte se vor întoarce și măcar să fie binișor acasă, văruit, curat, să nu pută, să nu fie rău... și atunci ei se gândesc, măi, acum trăiesc aici, dar poate pe la vreo 60 de ani, când o să ies cu o pensie de 500 de euro, din Europa, să mă duc să trăiesc undeva, la Sadaclia, în căsuța mea. Ei încă mai au încredere, dar nu știu dacă peste patru ani de zile, cu o guvernare de stânga, care va distruge și în continuare sistemul nostru de drept, statul nostru de drept, statul, în general, să mai vrea să se mai implice. Și nu știu dacă partidele de dreapta vor mai rezista în formula actuală.Ori vor fi mai fi create iarăși pe bandă rulantă partide cu doctrine de dreapta, dar care sunt finanțate de la Moscova. Lucrurile sunt mult mai grave. Probabil ar trebui, cu Dvs., în afara campaniei, nu acum, că au să ne sară în cap, să vorbim despre războiul hibrid și tot ce cunosc eu ca elemente ale propagandei și ale războiului hibrid.Cu cât mai mult înțeleg și cu cât mai mult studiez, cu atât mai mult văd în ce joc și în ce groapă geopolitică suntem noi și cât de greu e să ieși, și cum instituțiile statului sunt împânzite de agenți de influență, și cum ele lucrează împotriva oamenilor și împotriva interesului național per ansamblu.”Europa Liberă: Societatea e profund polarizată. Ar putea să apară o idee care ar fi capabilă să consolideze o societate atât de divizată?Vasile Costiuc: „Da, regulă la noi acasă, dar e clar că poți să le spui asta oamenilor, că noi o să venim și o să face agricultură și nu știu mai ce, când omul te întreabă: băi, da de ce n-ați făcut până acum? Există forțe ostile care nu permit, în general, dezvoltarea. Ce să vă spun?Câteva companii din jurul lui Dodon, vi le spun și care sunt acestea, pentru că pe mine mă interesează domeniul agricol, aduc anual în R.Moldova producție agroalimentară în valoare de peste un miliard de dolari. Asta înseamnă morcovi, cartofi etc. Doar anul trecut, statistica oficială din vamă arăta că au adus 46 de mii de tone de cartofi, care au intrat în rețelele de supermarket, iar țăranul nostru a rămas cu cartoful în câmp. Noi asta trebuie să le spunem oamenilor, pentru că ei au reușit să polarizeze, cum spuneți Dvs., dar nu e așa de mare polarizarea. Eu cred că proporția e de 30/70.”Europa Liberă: Dar care ar fi o idee națională care ar putea, totuși, să aducă unire în societate?Vasile Costiuc: „Deocamdată, ne-au convins politicienii că integrarea europeană ar fi o idee națională care să ne scoată de sub ghiara ocupantului rus, dar eu adaug la integrarea europeană și întregirea neamului, pentru că mulți înțeleg că extinderea UE ar putea fi doar prin eliminarea hotarului de pe Prut, că asta e una din realitățile politice pe care le avem noi. Nu mai intrăm în zona polemicii cât de multe probleme are comunitatea europeană, câte provocări are, începând cu migrația musulmană și terminând cu pandemia, cu luptele interne și multe alte lucruri.”Europa Liberă: Revenim la solidarizarea societății R. Moldova.Vasile Costiuc: „Solidarizarea poate avea loc în baza unei idei naționale, că integrarea europeană este panaceul pentru toate problemele noastre, dar eu adaug că acest panaceu poate fi bun doar cu condiția că noi, moldovenii, învățăm să ne susținem, să ne solidarizăm, să ne sprijinim umăr de la umăr și să cumpărăm unul de la altul, și nu produse din China, pentru că astea-s locuri de muncă, taxe, direct și indirect. Și asta ar fi o școală.”Europa Liberă: Ce faceți dacă nu accedeți în parlament?Vasile Costiuc: „Viața nu se termină, lupta o să continuie. Dacă cineva crede că nu are nevoie de oameni luptători se înșeală, cei care schimbă lucruri în jurul lor sunt foarte puțini și să știți că am încurajat multă lume să nu tacă, să lupte, să nu cedeze, să meargă în instanță, să solicite 112, să nu plece capul. Să piardă tot, dar să fie categoric și să lupte până la urmă!”Europa Liberă: Dvs., care vorbiți atât de mult despre ilegalități, nelegiuiri, crime, credeți că se poate reforma ușor justiția, ca ea să-și facă treaba așa cum așteaptă cetățenii?Vasile Costiuc: „Da, am încredere. Și în poliție, și în SIS, și în Procuratură, avem oameni, avem competenți, avem oameni normali, dar noi trebuie să scoatem toată povestea asta numită justiție în afara influenței politice. Și ei au capacități interne, eu am vorbit cu multă lume, au capacități de a se reforma, de a se curăța, că ei tot nu vor să fie arătați toți cu degetul, pentru că ei tot trăiesc în societatea asta. Sau poliția. Ce, poliția nu înțelege că ei au mamă, au tată, au cumătri, au rude care trăiesc la limita sărăciei? Nu putem să generalizăm.Da, sunt niște măgari din conducere, da, sunt niște jlobi, cum spune Vasea Bolea, care iau bani, care îndeplinesc ordine ilegale, dar asta nu înseamnă că tot sistemul este putred. Este potență și posibilitate de reformare. Să știți că în MAI nu ajung cadre, nu sunt oameni care să lucreze, polițiști nu sunt.Și noi de fiecare dată dăm în ei. Noi, între ghilimele, am distrus încrederea în instituțiile statului, asta este unul din elementele războiului hibrid, când oamenii nu trebuie să aibă încredere în instituții. Noi trebuie să refacem respectul în instituții.”Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție, succese și vă mai așteptăm.Vasile Costiuc: „Noi vom fi prezenți în viitorul parlament! Ne vedem pe 12 și vă felicit pe Dvs. și pe toți cei care vor să trăiască liber în țara asta a noastră!”