Bucurie mare la zoo din Tokyo: O femelă de panda uriaş a născut gemeni

13:00

Cifre mai mult decât îngrijorătoare care vin chiar de la polițiști ne arată realitatea de pe șosele din România și explică, cumva, numărul ridicat de accidente rutiere grave, în urma cărora zeci de persoane își pierd zilnic viața. Vorbim despre aproximativ 500 de abateri la regimul rutier, în doar 24 de ore. 138 dintre ele reprezintă infracţiuni pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, 12 infracţiuni pentru conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive şi 329 de abateri reprezentând contravenţii pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.