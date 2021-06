„Regina” lui Florin Salam, „zeiță” printre șoferițe + Adevărul despre „transformările” Nicoletei Luciu

23:40

“Prințesele de oraș” s-au denunțat reciproc pe celebra adresă pont@cancan.ro. Patru super-milionari au nimerit la mijloc, în “războiul eroticelor”. Cristian B., Dan O., Răzvan P & Sorin C. sunt numele cunoscuților oameni de afaceri din […] The post ”Prințesele de oraș” s-au denunțat reciproc la pont@cancan.ro! ”Vă fac de panaramă, bolnavele Bucureștiului! Se f#$%u la show! Are HIV… a dus-o la St. Tropez și Monaco! Va fi al 3-lea Război Mondial!” appeared first on Cancan.