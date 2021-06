Sinteza zilei

13:20

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr. 12 în buletinul de vot va figura Partidul „ Noi”. L-am întrebat pe Cristian Rizea unul din fruntașii formațiunii care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Europa Liberă: Ce miză au aceste alegeri din 11 iulie?Cristian Rizea: „Miza este foarte mare. În anul acesta se împlinesc 30 de ani de la independența R. Moldova și 11 iulie poate fi o dată de cotitură istorică, un moment important pentru toți cetățenii R.Moldova, fie că locuiesc aici, fie că locuiesc în diasporă.”Europa Liberă: Momentul acesta de cotitură ce ar însemna?Cristian Rizea: „Ar însemna eliminarea acestui trecut odios, un sistem abuziv, pe care eu l-am cunoscut pe pielea mea, șase luni în penitenciarul 13, până de curând, și am văzut multe drame pe care mulți cetățeni ai R.Moldova le trăiesc acolo. Această rupere trebuie făcută în acest an și R.Moldova trebuie pusă pe un drum ireversibil, acela de a deveni cu adevărat un stat de drept și a elimina acest sistem de control și abuzuri, care continuă și azi, din păcate, pentru că Igor Dodon și Vlad Plahotniuc țin în mâini frâiele principalelor instituții publice, chiar dacă acum avem un președinte, într-adevăr, european, în persoana dnei Maia Sandu, un președinte care sunt sigur că-și dorește binele țării.”Europa Liberă: Dar cum ar putea Igor Dodon și Vlad Plahotniuc să țină frâiele în mână, unul fiind demult fugar din R. Moldova? Cristian Rizea: „Dacă nu mă înșel, se împlinesc doi ani de zile în iunie. Îmi aduc aminte că am vorbit cu el atunci, în perioada aia, vorbeam pe mesaje, la telefon. Și el are în continuare atâția oameni pe care-i șantajează, Procuratura Generală, acolo, la instanțe, judecători. Îl aveți exemplu pe acest Ghenadie Pavliuc, la Ciocana, care taie și spânzură. Codul de procedură penală pentru el nu există, există doar codul de procedură penală al lui Vlad Plahotniuc. La fel, la Curtea de Apel Chișinău, unde Ghenadie Morozan, soțul verișoarei lui Plahotniuc, m-a judecat pe mine. Dosarul meu a picat, aleatoriu, de șase ori la rând la același judecător la Curtea de Apel Chișinău. Este incredibil, dar asta este! Partidul politic NOI este un partid nou, ne-am înființat anul trecut, pe 11 iulie, iar domnul, Vladimir Dachi, președintele partidului, este un om de afaceri, care a trăit foarte mulți ani în Federația Rusă, care nu avea niciun interes să vină aici, în R. Moldova, n-a fost implicat în nicio schemă, un om care nu și-a dorit decât să întoarcă R.Moldova ceea ce această țară i-a oferit, l-a format ca om. Pentru că de la 18 ani Domnia sa a plecat din R. Moldova, dar s-a realizat.” Europa Liberă: Ce șanse are acest partid să acceadă în parlament, din moment ce în sondajele de opinie nu se regăsește ca un potențial concurent cu șanse de a trece pragul?Cristian Rizea: „Depinde la care sondaje vă referiți, poate la cele fabricate de hoții aceștia care au jefuit R. Moldova, Șor, Dodon, Plahotniuc și Usatîi. Stați că vorbim și de noul și bunul samaritean, care vrea, de fapt,să vină acum și să spună că el e alb și nu e negru și n-a stat în gașcă cu acești infractori care au devalizat R. Moldova. din cauza acestor oameni au plecat în pribegie numeroși tineri, sute de mii de tineri au plecat în Europa, pentru a putea să-și câștige traiul decent, și-au lăsat aici copiii, la bunici, și sunt departe de casă. Noi asta vrem să facem, noi, ca partid, vrem, într-adevăr, să schimbăm în bine R.Moldova. n-avem alte interese. Am spus-o, vom ajunge în parlament, vom fi primii care vom solicita ridicarea imunității parlamentare deputaților, pentru că toți trebuie să fie egali în fața justiții cu adevărat obiective și corecte, inclusiv aici, în R. Moldova. Mai mult ca atât, vom veni în fața cetățenilor și după doi ani de zile, din cei patru ani de mandat parlamentar, ne vom da demisia dacă nu vom îndeplini ceea ce am decis și am jurat cu mâna pe inimă în fața alegătorilor noștri.”Europa Liberă: Ați spus-o chiar Dvs., sunteți un partid politic tânăr în R. Moldova, dar bănuiesc că treceți cu privirea peste aceste cercetări sociologice care arată concurenții care au șanse de a ajunge în parlamentul R.Moldova.Cristian Rizea: „Acum vreo două săptămâni a apărut un sondaj, am văzut că a apărut pe site-uri din R. Moldova și România, efectuat de un prestigios institut sociologic din România, și m-am bucurat să văd că partidul NOI este cotat la 3,88 la sută, în condițiile în care Blocul Renato Usatîi e undeva la 4,5 – 5 %. Și eu sper că cu ajutorul moldovenilor, a celor de bună credință, celor care în ultimii zece ani au văzut câte abuzuri s-au întâmplat aici, cei care au suferit aici, în R.Moldova, sper să vină alături de NOI, pentru că, așa cum spuneam, suntem o echipă tânără, pur și simplu, fără niciun alt interes.”Europa Liberă: Care este oferta Dvs. electorală? Cristian Rizea: „Oferta electorală este 12 uniți contra sistem. Totul pleacă de aici. Ideea e că dacă nu ai un stat de drept și o justiție cu adevărat corectă, uitați-vă ce s-a întâmplat, aveți experiența ultimilor zece ani. Eu știu când l-am cunoscut pe Plahotniuc, în 2011, și am văzut, era atunci la începutul preluării puterii, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, acea putere discreționară, de care au beneficiat el și acoliții săi și, din păcate, încă mai trage sforile, pentru că i-a șantajat pe toți, mulți-mulți oameni importanți și oameni politici, aflați pe statele lui de plată, și partidulețele pe care le vedeți acum la alegeri.De asta m-am bucurat când am primit propunerea de la dl Vladimir Dachi, președintele partidului politic NOI, este singurul partid politic cu adevărat independent din punct de vedere politic și credeți-mă că știu ceea ce spun. Nu vă uitați la celelalte partide, așa-zis unioniste, care sunt toate pe ștatul de plată al lui Vlad Plahotniuc, atenție mare!”Europa Liberă: Tocmai din acea tabără vin săgeți cu critici la adresa Dvs., că se termină lupta cu corupția în R.Moldova, dacă Rizea ajunge un potențial candidat la funcția de candidat.Cristian Rizea: „Exact, eu sunt singurul corupt. E bine că ați atins acest subiect. Păi, nu vedeți că le este frică de mine și de partidul politic NOI?Pentru că, într-adevăr, suntem singurii concurenți electorali care nu simulăm lupta asta cu sistemul mafiot și ne dorim cu adevărat să-l eliminăm. Singurul nostru partener pe care ni-l dorim e cetățeanul moldovean, nimeni altcineva. Iar, apropo, că ați făcut referire la mine, ați văzut, sunt singurul corupt din R. Moldova.După zece ani în care această țară a fost furată în toate părțile, miliardul, oameni plecați, firme distruse, atacuri raider, eu sunt singurul corupt! Dar ce e bine și mulțumesc că ați atins acest subiect, vreau să știe toată lumea, dacă vor avea curiozitatea să se uite pe site-ul meu, vor vedea acolo documentele oficiale ale Direcției Naționale Anticorupție din România, atât de lăudată aici, pe mandatul dnei Kovesi, și vor vedea exact ce s-a întâmplat în dosarul meu, cum mi-a fost fabricat dosarul, și veți vedea cu toții că nu sunt eu cel vinovat.Cel vinovat cu adevărat este, din păcate, un om protejat încă astăzi de sistemul din România și de către sistemul extern și mă refer aici la Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO. El a fost cu mine în vacanță, el a primit de la mine bani, suma respectivă, pe care DNA o confirmă, de 300 de mii de euro, prima oară ca să fiu pus pe lista de deputați, iar a doua oară pentru a deveni ministru exact în perioada dintre cele două tururi în care Mircea Geoană avea 10 % înaintea lui Traian Băsescu. Deci, DNA confirmă totul, dar ce să vedeți? La Mircea Geoană s-a găsit un articol din Codul penal, care a spus că la el faptele-s prescrise, fiind în același timp cu mine. Și eu am fost scos țap ispășitor.”Europa Liberă: Revenim la așteptările alegătorilor din R.Moldova și la promisiunile pe care le faceți în această campanie electorală.Cristian Rizea: „Știți, oamenii s-au săturat de promisiuni, ei vor fapte. Le-a făcut Plahotniuc drumuri bune – ați fost până la Cahul, până la Giurgiulești să vedeți cum e? Ați fost până la Ocnița? Eu am fost. Două drumuri care puteau să le facă. Sunt sigur că ați fost, ca și majoritatea care urmăresc emisiunea Dvs. Este incredibil! În Moldova este un drum la nord și unul la Sud. Păi, cât să furi, tu, Plahotniuc, Dodon și șor, să nu puteți să faceți – mare lucru! – 600 de km? Trei sute într-o parte, trei sute în alta. Eu nu înțeleg. M-am uitat, zici că e după război acolo!”Europa Liberă: Care e bazinul Dvs. electoral? Cristian Rizea: „Bazinul nostru electoral sunt oamenii care își doresc cu adevărat eliminarea sistemului abuziv din R. Moldova, din instituțiile statului și din acest sistem mafiot din justiție. Toți cei care au suferit sunt partenerul nostru, singurii parteneri ai partidului politic NOI. Să vină să ne dea încredere.Eu vă spun cu mâna pe inimă, vă jur că suntem singurii care am decis de comun acord să ne dăm demisia din parlament din momentul în care vom accede și vom îndeplini acest prag de 5 la sută, dacă nu ne respectăm ceea ce am spus în fața alegătorilor și repet asta, pentru că astăzi în R. Moldova, dacă vă uitați la oferta electorală, sunt aceiași actori. Lupu-și schimbă blana, dar năravul ba, spune un vechi proverb. Uitați-vă la Usatîi, uitați-vă la restul, că nici nu vreau să-i numesc, ca să nu-i fac prea mari.”Europa Liberă: Dar care ar fi promisiunile realiste cu care trebuie să vină politicienii în fața electoratului?Cristian Rizea: „Eu cred că ar trebui să fie sinceritatea în primul rând. Fiecare politician ar trebui să facă ceea ce am făcut eu în România: mi-am asumat greșelile. Am făcut parte dintr-un sistem politc la nivel înalt, am fost lângă Victor Ponta, lângă Mircea Geoană, lângă Adrian Năstase, lângă președintele Ion Iliescu, cu care am fost în numeroase vizite externe, l-am însoțit. Și mi-am făcut mea culpa. Am făcut greșeli în cariera mea politică, de aceea am scris acea carte, Spovedania lui Rizea, în care am dezvăluit corupția la nivel politic din România. S-au făcut zeci de dosare penale anul trecut, după ce am lansat această carte. Ponta și Tăriceanu, prietenii lui Plahotniuc, n-au mai ajuns în parlament.”Europa Liberă: Dar Dvs. cereți votul cetățeanului din R.Moldova.Cristian Rizea: „Da, dar cer și votul diasporei care locuiește în România, cu toate că, în mod normal, nu ar trebui să-i numim diaspora. Ei au fost alungați de politicienii de aici.”Europa Liberă: Apropo, despre votul din diasporă și votul din regiunea transnistreană, ce părere aveți, cât de mult contează acest vot?Cristian Rizea: „Contează foarte mult, în condițiile în care un milion de cetățeni ai R. Moldova au fost alungați de politicienii pe care această țară i-a votat în ultimii zece ani, din păcate. Uitați-vă la Igor Dodon, la declarația pe care a făcut-o – cum poți tu, ca președinte, să spui despre diasporă că e o lume paralelă? Păi, nu ți-e puțin rușine? Este cea mai neagră pată pe obrazul istoriei R. Moldova, de la Snegur încoace, faptul că Igor Dodon, acest individ, care n-are niciun fel de respect pentru cetățenii R. Moldova, a fost președinte...”Europa Liberă: Vă răzbunați pe el acum, în legătură cu situația politică de la...Cristian Rizea: „L-am invitat la dezbateri – nu iese! Să vină la ce televiziune vrea el, față în față cu mine, în fața alegătorilor R. Moldova. nu are curaj, fuge de mine. Mai mult de atât, a spus că sunt trimis de Maia Sandu la televiziune. Un om căruia îi este frică de dosarele penale pe care dl Stoianoglo, pe care el l-a numit acolo, cu Plahotniuc, a fost un troc politic, vă spun eu tot cum s-a făcut.”Europa Liberă: De unde aveți atâtea informații? Cristian Rizea: „Păi, am informații pentru că am fost lângă Plahotniuc, și știu cum proceda, și știu cum a procedat, știu multe lucruri. Apropo de acele trei dosare, unde am spus – și îmi mențin poziția – că au fost crime! Și în cazul lui Butmalai, și a lui Rosario Salemi, și a lui Iurie Luncașu! Știți ce a vrut procuratura? După ce m-au audiat, au găsit motiv să le închidă. În condițiile în care – și fac această dezvăluire în premieră la Dvs. în emisiune – am solicitat expertiză balistico-traseologică făcută de un expert european, am solicitat din orice țară membră a UE, pe cheltuiala mea, am spus Procuraturii Generale, am scris aceasta.N-a spus nimeni niciun cuvânt despre această solicitare a mea, pentru că, dacă se va face această expertiză criminalistică, se va dovedi că ceea ce am spus și ceea ce susțin în continuare este perfect adevărat, iar acelea n-au fost sinucideri, au fost crime în adevăratul sens al cuvântului, comandate de vlad plahotniuc.”Europa Liberă: Aveți probe?Cristian Rizea: „Probe? Păi, am stat eu lângă Plahotniuc, când i-a comandat lui X sau lui Y să se ducă să-i tragă un glonț lui Luncașu sau lui Butmalai?! Haideți, e hilar! Dar eu spun atât, de ce Procuratura Generală nu vrea să facă această expertiză, într-adevăr, specifică pentru situații de genul acesta? E o expertiză foarte bună, care poate dovedi exact, inclusiv dacă au trecut 10-20 de ani din momentul crimei, poate dovedi dacă traiectoria glonțului a fost de sinucidere sau a fost altfel.”Europa Liberă: Nu ați spus ce părere aveți despre votul cetățenilor din stânga Nistrului.Cristian Rizea: „Eu respect toată lumea, indiferent că sunt din stânga sau din dreapta Nistrului, dar sunt cetățeni moldoveni, eu îi respect pe toți. Noi suntem un actor politic care ne dorim să avem un echilibru, R. Moldova să aibă o relație bună atât cu Federația Rusă, cât și cu România și cu UE, pentru că e normal.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă o relație bună dintre R.Moldova și Federația Rusă?Cristian Rizea: „Eu mă uit la istorie, bunicii mei, străbunicii mei s-au născut la Congaz, au suferit. Eu știu ce înseamnă gulagul sovietic, străbunica mea a stat 15 ani în Siberia, trimisă de Stalin. Străbunicul meu a fost separat de ea și a murit pe front, la Stalingrad, deci, credeți-mă, e o familie care a suferit! Și Dodon spunea arogant, mi-aduc aminte involuntar, înainte de a se pronunța cu privire la cetățenia mea, a spus: și-a găsit niște rude la Congaz. Păi, nu ți-ar fi rușine, Igor Dodon, să spui de niște oameni care au suferit în gulagul sovietic? În momentul acela a jignit nu numai buneii mei, a jignit toate rudele celor care au suferit zeci de ani în gulagul sovietic!”Europa Liberă: Cum vedeți rezolvarea problemei transnistrene, inclusiv prin prisma participării la vot a cetățenilor din stânga Nistrului?Cristian Rizea: „Aici s-au făcut diferite discuții, eu am văzut mereu, într-adevăr, că Igor Dodon și Partidul Socialist au acolo o anumită apetență pentru a crește numărul secțiilor de votare, prin prisma aranjamentelor pe care le-a avut.”Europa Liberă: O să faceți acolo agitație electorală?Cristian Rizea: „Noi o să facem peste tot pe teritoriul R. Moldova. Până la urmă, știți cum e? Transnistria e parte din R. Moldova.Dar eu cred că în momentul în care, tu, Igor Dodon, susții doar în Transnistria și te întorci cu spatele la acel milion care sunt în Europa, tu, ca om politic, ar trebui să pleci de aici, din țară. Oricum, el e pregătit, și a făcut o dezvăluire chiar când i-am cerut să facă publică lista persoanelor care au primit cetățenie moldovenească, pentru că e ținută la secret, prin acel program de investiții inventat de Plahotniuc, eu vă spun și am informații din surse ale serviciilor secrete, că pe acea listă se află mulți traficanți de droguri, oameni căutați pentru criminalitate economică în Europa și un personaj foarte apropiat de Plahotniuc, Vasil Bojkov, proprietarul iahtului pe care s-au întâlnit Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, în septembrie 2020, în Marea Egee, în peninsula Halkidiki din Grecia.E vorba de Vasil Bojkov, care a primit cetățenia moldovenească. Lista e ținută în secret. El este cel care se află în spatele privatizării Loteriei Moldovei, Plahotniuc i-a făcut-o cadou, și tot el se află în spatele fondului de investiții Doverie Invest, care, cu două luni înainte de a fugi Plahotniuc din R. Moldova, acest fond de investiții din Bulgaria, a devenit acționarul majoritar al băncii Moldindconbank. Între timp, și-a mărit numărul de acțiuni și azi deține 77 la sută din acționariatul băncii.Eu am niște informații, dacă se vor confirma zilele viitoare, va fi o reală bombă socială pentru R. Moldova. nu vreau acum să mă pronunț, vreau mai întâi să verific zvonurile care mi-au ajuns la urechi și vom vedea. Pentru că se pregătește ceva contra Maiei Sandu din partea lui Plahotniuc, Dodon, Șor, Dodon, Platon. Asta e motivul pentru care Platon, deodată, tam-nesam... ”Europa Liberă: Ce i s-ar putea pregăti?Cristian Rizea: „Eu vă spun că vor s-o pună într-o situație proastă în fața alegătorilor, în fața tuturor cetățenilor, pentru ca PAS să nu ia un procent, care în sondaje e cotat cu un procent între 44 și 45 la sută.”Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale aveți?Cristian Rizea: „Postelectorale? Întâi să vedem de astea, preelectorale! Pentru că, eu vă spun, nu vreau să se adeverească ceea ce am auzit. Dar zilele următoare voi ști foarte sigur și vom vedea. O să spun totul, cu subiect și predicat, pentru că nu mi-e frică nici de Plahotniuc, nici de Igor Dodon, am dovedit asta, am stat șase luni în pușcărie degeaba și mă voi bate cu ei până la capăt alături de toți cetățenii de bună credință.”Europa Liberă: Dar cum s-ar dezvolta R.Moldova în cazul când la guvernare ajung forțele pro-occidentale și în cazul în care ajung partidele cu viziuni pro-estice? Cristian Rizea: „Până la urmă, vrem-nu vrem, trebuie să recunoaștem că Rusia, Federația Rusă e ca o mamă pentru R. Moldova, am făcut parte din același imperiu, din aceeași Uniune Sovietică, nu putem să ne dezicem...”Europa Liberă: Și în 30 de ani ce i-a oferit R. Moldova?Cristian Rizea: „OK. O să vă dau un alt exemplu, cu România. În partea asta, cei pe care îi numim frați, nimeni nu știe mai bine ca mine ce este în România. Buneii noștri, da, își doreau unirea cu România, da, era un slogan istoric de 50, 60, 70 de ani. Da, era corectă opțiunea lor atunci. Astăzi se ascund alte interese în spatele acestora.”Europa Liberă: Ca de exemplu, ce interese? Cristian Rizea: „Sistemul ocult din România, serviciile secrete vor să pună mâna pe Moldova, iar Moldova va deveni slugă, îmi pare rău că folosesc acest termen, dar sunt moldovean și mă bat pentru o Moldovă suverană și independentă! Asta ne dorim noi, la partidul politic NOI și,prin vocea președintelui vladimir Dachi, care ne-a confirmat a avut o reacție la adresa lui Bogdan Aurescu, care, la un forum, în Antalia, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean și i-a spus nu cumva să recunoască, a reiterat solicitarea ca limba moldovenească să nu fie recunoscută oficial. Singurul politician din R. Moldova care a reacționat și a avut o poziție a fost Vladimir Dachi.N-am văzut nici pe Igor Dodon, nici pe Usatîi, nici pe Zinaida Greceanîi, care a fost în Antalia, atenție mare! Sau pe Ciocoi, sau care mai erau, de pe la guvern. S-au plimbat pe acolo la plajă, că acum a început sezonul în Turcia, și ei cred că s-au dus la piscină sau la mare, în loc să apere interesele cetățeanului moldovean. Vedeți?”Europa Liberă: Cum vedeți reglementarea transnistreană?Cristian Rizea: „Dacă se face un vot corect și transparent și nu acela... Și noi, PSD, am spus, eu în cartea mea am dezvăluit multe ilegalități ale partidului din care am făcut parte, îi luau cu arcanul, îi duceau cu autocarul la vot...”Europa Liberă: Ce statut trebuie să aibă această regiune a Moldovei?Cristian Rizea: „În politica externă trebuie să fim foarte atenți. Aici s-a jucat de către acești actori... Poate, bun, Igor Dodon, că a jucat într-o singură parte, dar Vlad Plahotniuc a fost mereu duplicitar, el n-a fost sofisticat din punct de vedere al politicianului. El a fost foarte inteligent pe zona infracțională, a știut imediat să șantajeze, să lege, să-i aibă pe toți la mână, să-i plătească pe toți, aici era profesor. În schimb, pe politic era foarte previzibil. Eu îi știam mișcările, le știam și în cazul meu...”Europa Liberă: V-au dus acasă în cătușe, așa cum cerea Igor Dodon?Cristian Rizea: „Numai naivii mai credeau ce zice Igor Dodon. Ei sunt de mână și astăzi, stimată doamnă! Păi, n-ați văzut, au vrut să dărâme Curtea Constituțională contra Maiei Sandu! Cine s-a aliat? Igor Dodon, Pro Moldova, acest partid, care nici nu mai există, mai avea doi deputați, plus Șor. Păi, nu vedeți? Infractorii s-au aliat!”Europa Liberă: Dle Rizea, vă întrebam ce viitor ar avea R. Moldova cu o guvernare pro-estică și cu una pro-occidentala?Cristian Rizea: „La 30 de ani de la independență, trebuie să recunosc că e singura variantă pentru a scăpa de acești infractori. Dar eu vă spun, inclusiv cu o guvernare pro-europeană, cu un guvern majoritar proeuropean, eu îmi doresc o relație echilibrată, cu tot cu UE și cu Federația Rusă!”Europa Liberă: Ce fel de majoritate parlamentară?Cristian Rizea: „le e frică de noi și de asta ne atacă. Nu ne invită peste tot, în media.”Europa Liberă: Cine ar putea și ar trebui să acceadă în parlament?Cristian Rizea: „Păi, alături de Maia Sandu, singurul partid credibil, fără falsă modestie, suntem noi.”Europa Liberă: Până astăzi, toți cei care au fost în studioul Europei Libere au spus același lucru.Cristian Rizea: „Nu, pentru că restul sunt sateliți ai lui Plahotniuc sau ai lui Dodon. Partidul politic NOI este singurul partid cu adevărat independent. Atenție mare!Deja cunosc foarte bine scena politică, Plahotniuc și Dodon în ultimii zece ani au avut interesul să fărâmițeze, să creeze aceste partidulețe –satelit, pentru ca nimeni, niciodată să nu aibă o majoritate, prin care ei să-și piardă puterea acestui sistem mafiot din justiție, pe care îl controlează. Și atunci ăi trimit pe Cavcaliuc, pe Costiuc, pe nu știu care, pe Andrei Năstase.Uitați-vă ce dezvăluire v-am dat astăzi despre Andrei Năstase. Poate toată lumea se întreabă de ce, deodată, de un an de zile, Maia Sandu nu mai este aliată, din punct de vedere politic, cu Andrei Năstase? Și am spus-o, nimeni nu are curajul pe care eu îl am, aici, în R. Moldova, și dacă a fost nevoie de un infractor ca mine, din România... ”Europa Liberă: Dar ce-ați spus?Cristian Rizea: „Am spus clar, atunci, în perioada scurtă cât a fost ministru de interne, Andrei Năstase a făcut imprudența, din păcate, pentru el, să pună mâna pe acea pungă de bani cheș care vine în fiecare săptămână pe biroul ministrului de interne, indiferent cum se numește el, din contrabanda cu țigări de pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv Transnistria.Andrei Năstase s-a lăcomit, a pus mâna pe acea pungă, în acel moment, vă dați seama ce monitorizat era. Igor Dodon s-a dus la Maia Sandu , care era prim-ministru, i-a arătat filmarea pe care SIS i-a dat-o, că SIS era agentul de pază a lui Dodon până de curând, când i-a trecut Maia Sandu, că au rămas la președinție, acum Igor Dodon vrea să-i ia la parlament, și i-a arătat filmarea, zice, uite, dna Sandu, partenerul tău la guvernare ce face. Ăsta este răspunsul.”Europa Liberă: O să reacționeze, cel mai probabil...Cristian Rizea: „Îl aștept să reacționeze, pentru că aia cu costumele, când a intrat în magazin și și-a luat costumele fără să plătească, a fost un mesaj subtil a lui Dodon pentru Năstase. Ăsta e motivul real pentru care și-l dorea în turul doi ca și contracandidat, în locul Maiei Sandu. Pentru că, n-ați văzut, cât s-a bătut să fie el candidatul dreptei la alegerile prezidențiale? El, de fapt, era cumpărt de Dodon, cum e și astăzi.Astăzi Platforma DA este satelitul lui Dodon. Și o spun pentru cei care încă mai cred în el, în acest Andrei Năstase.”Europa Liberă: Când vă întoarceți în România?Cristian Rizea: „În România? Păi, eu am depus cerere să renunț la cetățenia română. Și sper ca pe 11 iulie Moldova să voteze poziția numărul 12 pe buletinul de vot și să aibă încredere în noi.”