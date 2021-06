Minutul electoral: „Determinarea ipocrită a birocraților”

22:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că instituțiile statului sunt vulnerabile și că își dorește reformarea justiției care ar ajuta la aducerea prosperitătii pentru cetateni. Ea crede ca este nevoie de șefi de instituții care își fac treaba, care nu ascultă de comenzi politice. Europa Liberă: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție, e o coincidență frumoasă, pentru că astăzi Republica Moldova sărbătorește Ziua Suveranității, 31 de ani se împlinesc de când a fost adoptată Declarația de Suveranitate. Am putea vorbi despre o cale sigură pe care trebuie să se îndrepte țara?Maia Sandu: „Putem vorbi despre o cale spinoasă pe care am trecut-o până acum și despre o nevoie stringentă de a îmbunătăți lucrurile, de a consolida instituțiile statului și de a crește încrederea oamenilor în Republica Moldova. În același timp, eu sunt optimistă și cred că avem o societate care se unește în jurul unor obiective comune, și anume, obiectivul de a crea condiții de viață bune aici, acasă, pentru toți.”Europa Liberă: E greu de creat aceste condiții bune aici, acasă, pentru toți?Maia Sandu: „Pentru asta, în primul rând, avem nevoie de o guvernare responsabilă. Și atunci când zic guvernare responsabilă, mă refer la cele mai importante instituții ale statului, inclusiv parlament și guvern. Și avem această oportunitate în față, avem alegeri parlamentare anticipate în câteva zile și aici cetățenii vor decide, și sper eu că vor decide pentru un parlament responsabil și, respectiv, acest parlament responsabil va adopta o listă de miniștri responsabili. Acesta este primul pas, dar dincolo de asta, evident, noi cu toții trebuie să muncim, pentru ca să putem să construim acele condiții de viață pe care ni le dorim cu toții.”Europa Liberă: Dvs. ați dizolvat legislativul în speranța că va fi creată o majoritate și în cadrul acelei majorități se vor pune pe ordinea zilei, în agenda zilei reformele?Maia Sandu: „Alegerile parlamentare anticipate sunt o soluție corectă, logică și democratică a crizei politice în care ne-am aflat în toată această perioadă. Bineînțeles, eu îmi doresc să avem o majoritate de oameni onești în următorul parlament, pentru că doar așa o să putem să implementăm reformele pe care le așteaptă cetățenii, în primul rând, cele care țin de reforma justiției, cele care țin de lupta împotriva corupției, dar și celelalte elemente care să ne permită să dezvoltăm economia și, respectiv, oamenii să aibă locuri de muncă aici, acasă, bine plătite, să nu fie obligați să plece în lume sau să nu fie obligați să trăiască în sărăcie aici.”Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. finalitatea reformei în sectorul justiției? De ce vă pun această întrebare? Pentru că, dacă există inclusiv mulți politicieni certați cu legea, de fiecare dată ei spun că li s-au fabricat dosare cu tentă politică și că majoritatea dintre ei pledează nevinovați și atunci parcă nu știu cum cetățeanul pierde încrederea că totuși cândva această reformă a justiției va însemna că cei care au mințit, că cei care au furat, că cei care au șmecherit ajung acolo unde trebuie să stea, pe banca acuzaților.Maia Sandu: „Reforma justiției înseamnă să avem în sistem doar judecători care sunt corecți, care citesc legea și care aplică această lege, deciziile lor trebuie să fie influențate doar de lege. Deci, ei trebuie să se conducă doar de lege, asta înseamnă finalitatea acestei reforme a justiției. Și mai departe, evident, cu judecători corecți, care nu au fost implicați în scheme de corupție, care nu au dat decizii controversate, care nu au susținut anumite clanuri corupte în trecut sau care le susțin acum, atunci când vom avea judecători ca în țările europene, de exemplu, așa cum am văzut în Germania, așa cum am văzut în Italia sau în altă parte, atunci politicul își va vedea de treaba sa și instanțele de judecată își vor vedea de treaba lor. Și nu va exista această discuție cine este corect, cine nu este corect, legea trebuie să fie una pentru toți, de asemenea judecători avem noi nevoie, care să aplice legea în mod egal în raport cu toți.”E nevoie de schimbarea legilor sau de adoptarea unor legi noi și fără parlament acest lucru nu îl putem faceEuropa Liberă: Dar acest mesaj Dvs. îl promovați de mult timp, inclusiv când ați fost șefa executivului și atunci când ați obținut mandatul de președinte, timpul se scurge repede, totuși, de ce atât de greu se face ordine în justiție și se ajunge la aceste obiective despre care vorbiți Dvs.?Maia Sandu: „Pentru că nu a existat niciodată suficient sprijin în parlament pentru aceste schimbări, pentru a adopta aceste legi care să ne permită să facem ordine în justiție, nu am avut o majoritate parlamentară în acești ani care să voteze o lege, nu am avut o majoritate parlamentară care să promoveze în funcții înalte în justiție oameni onești, am văzut cum au fost făcute numirile la Curtea Supremă de Justiție acum câteva luni de către majoritatea parlamentară care a existat până acum. Deci, parlamentul este foarte important, oricât de mult mi-aș dori eu să schimbăm lucrurile la președinție, anumite lucruri nu le putem face, pentru că e nevoie de schimbarea legilor sau de adoptarea unor legi noi și fără parlament acest lucru nu îl putem face. Și dincolo de asta, o majoritate parlamentară onestă, formată din oameni cinstiți, va numi un guvern format din oameni cinstiți, acest guvern, la rândul său, va numi oameni cinstiți la conducerea celorlalte agenții, începând cu Fiscul, Vama, ANSA și multe altele; parlamentul va numi oameni cinstiți la Consiliul Concurenței, la celelalte instituții care se subordonează direct parlamentului – așa se va face schimbarea, altfel lucrurile vor continua într-o direcție mai puțin potrivită pentru noi, toți cetățenii Republicii Moldova.”Toți cei care au fost implicați în aceste furturi majore vor răspundeEuropa Liberă: Dar cât de optimistă sunteți atunci când, de exemplu, îi spuneți cetățeanului că el trebuie să aibă încredere în justiție și că dosarele de rezonanță vor avea finalitate?Maia Sandu: „E absolut necesar ca lucrul acesta să se întâmple și îmi pare rău că nu se întâmplă mai devreme, dar mai târziu, cu siguranță, se va întâmpla. Deci, toți cei care au fost implicați în aceste furturi majore vor răspunde. Sigur, noi ne dorim acțiuni mai tranșante și mai eficiente din partea instituțiilor noastre, în același timp, noi lucrăm și cu partenerii noștri de dezvoltare, cu alte țări care pot să ne ajute să investigăm și să identificăm resursele furate din partea cealaltă, din partea unde ele se folosesc, pentru că hoții din Republica Moldova preferă să-și cumpere proprietăți în țări dezvoltate, să se bucure de averea lor acolo și aceste eforturi și din partea instituțiilor noastre, dar și din partea instituțiilor țărilor partenere ne vor ajuta să facem lumină până la urmă.”Europa Liberă: De când ați preluat mandatul de președintă, ați avut mai multe întâlniri, adică nu chiar atât de multe, dar oricum ați avut întrevederi cu procurorul general. Despre eficiența activității Procuraturii Generale, ce ne puteți spune și pe cât de deschiși totuși îi vedeți pe cei din fruntea procuraturii, ca să se suprapună intențiile Dvs. și cu ceea ce fac ei?Maia Sandu: „Este adevărat, am avut mai multe discuții și aceste discuții pornesc anume de la necesitatea ca să vedem rezultate concrete pe combaterea corupției. Și mesajul meu întotdeauna a fost pentru procurorul general următorul: atât timp cât procuratura nu demonstrează exemple concrete de sancționare a corupției mari, atât timp corupții se simt îndreptățiți, încurajați să continue aceste hoții. Și e foarte important să fie identificați, sancționați, să le fie confiscate averile celor care au participat până acum în hoții și e poate și mai important ca să nu se admită acum să se întâmple acte de corupție, pentru că noi știm cât de greu este pe urmă să recuperăm ceea ce au furat ei de la stat. Cel mai important este sau prima sarcină este să nu se admită acum aceste scheme de corupție și de asta am avut întâlniri și o să am, și o să insist, pentru că noi așteptăm ca procuratura să-și facă treaba mai bine, noi așteptăm rezultate concrete, noi așteptăm să se miște mai repede. Eu sunt deschisă să ajut cu ce pot, inclusiv cu sprijin extern acolo unde este nevoie, eu aștept de la procurorul general în continuare să-mi spună de ce are nevoie ca procuratura să devină eficientă, dar și eu, și Dvs., și toți cetățenii Republicii Moldova așteaptă progrese de la procuratură.”Europa Liberă: Ar putea să se ajungă până la cererea demisiei procurorului general în caz că lucrurile trenează?Maia Sandu: „Ar putea să se ajungă la o reformă serioasă și cred că într-acolo mergem, la o reformă serioasă a procuraturii, dacă nu vedem rezultate concrete și dacă nu sunt combătute cu argumente suspiciunile care există în raport cu anumiți procurori, că ar face jocul anumitor grupări corupte.”Europa Liberă: Dar, oricum, mai multe persoane care au figurat în dosare grele ies în spațiul public, îi vedem la televiziune, la micile ecrane și fac declarații care răstoarnă situația?Maia Sandu: „Fac politică, da, încearcă să ajungă în parlament... Păi, iată asta vorbește despre slăbiciunea instituțiilor statului, tot acești oameni corupți profită de slăbiciunea instituțiilor statului și procuratura în continuare este o instituție slabă, de aceea hoții au tupeul să iasă, să vină să ne dea nouă lecții de viață și să o facă pe marii investigatori. Procuratura este una din primele instituții unde lucrurile trebuie să se schimbe, unde trebuie să fie consolidată capacitatea, să avem siguranța că acolo lucrează doar oameni care respectă legea, și nu oameni care fac jocurile grupărilor corupte. Deci, procuratura, instanțele de judecată – de aici trebuie să începem.”Europa Liberă: Eu rețin deseori părerile cetățenilor, și celor din Republica Moldova, și celor aflați peste hotare, despre slăbiciunea instituțiilor statului Republica Moldova și mulți din ei cred că această slăbiciune a instituțiilor statului ar putea duce la falimentarea Republicii Moldova.Maia Sandu: „Avem o șansă să scăpăm de corupți la aceste alegeri și eu sunt încrezătoare că lucrurile se vor schimba, pentru că am văzut la alegerile prezidențiale dorința cetățenilor de a avea oameni onești în fruntea țării, oameni care vor și pot să combată corupția și, repet, aceste alegeri parlamentare sunt o oportunitate foarte bună pentru noi, așa încât să avem conducători onești în toate instituțiile statului și aceste reforme să fie posibile. Da, este adevărat că până acum corupția a măcinat instituțiile statului, le-a făcut slabe, pentru că politicienii corupți, odată ajunși în funcții de răspundere, evident au subminat independența acestor instituții, le-au folosit în scopuri personale, în scopuri de grup și toate aceste lucruri au condus la slăbirea acestor instituții.”Europa Liberă: Din 2014 și până astăzi, inclusiv în forul legislativ, s-a vorbit despre furtul miliardului, părerile au fost contradictorii. Mai are șansă acest dosar să arate realitatea de atunci?Maia Sandu: „Așteptăm de la Procuratura Generală. Ceea ce auzim în mod permanent este că se lucrează și că merg dosarele la Curte, e foarte încet acest progres, explicațiile pe care le-am auzit au fost că în trecut, până în 2019, conducerea procuraturii a încurcat lucrurile mai degrabă decât să încerce să le dezlege și că acum trebuie să se lucreze mult, ca să se facă lumină. Eu din nou m-am oferit să ajut cu sprijin extern, cu sprijin pe intern, dacă trebuie mărită echipa la procuratură care se ocupă de investigarea furtului miliardului. Noi suntem deschiși să ajutăm la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă procuratura, așa încât să se miște mai repede, dar noi nu putem să investigăm, de exemplu, președintele nu are drept prin lege să investigheze furtul miliardului, este doar competența procuraturii și noi cu toții depindem de modul în care se mișcă sau nu se mișcă procuratura pe această investigație. E mare decepția cetățenilor și e de înțeles, au trecut atâția ani de la furtul miliardului și nu avem niciun personaj sancționat serios, și nu avem aproape niciun bănuț recuperat din acest furt. Asta este foarte dezamăgitor pentru toți.”Europa Liberă: Cât de pregătită sunteți să le răspundeți actorilor politici care insistă că trebuie să meargă în instanță și să spună că și Dvs. ați votat pentru acele garanții oferite sistemului bancar atunci, în 2014?Maia Sandu: „În primul rând, a fost o garanție, nu au fost două garanții și există dovezi clare despre modul fraudulos în care a fost alocată prima garanție, pe a doua garanție toate informațiile arată că banii au mers pentru a acoperi prejudiciul deponenților, oamenilor care și-au ținut banii în aceste bănci și n-au avut nicio vină. Furtul s-a întâmplat până la garanție, deci, acolo s-a întâmplat furtul, garanția, cel puțin a doua, a venit ca să rezolve într-o anumită măsură problemele deponenților, dar până la garanție s-au întâmplat foarte multe lucruri și procuratura trebuie să le investigheze pe toate, inclusiv dacă decizia sau argumentele care au fost puse pentru decizia celei de-a doua garanții au fost prezentate corect sau dacă au fost manipulate de către conducerea Băncii Naționale, dar furtul miliardului are multe etape și prima garanție, la care eu nu am participat, într-adevăr, are dovezi clare că din acești bani care au fost alocați s-au dus și pe contul firmelor offshore. Și aici trebuie să răspundă și guvernul de atunci, dar și procuratura, și Banca Națională, pentru că toți au fost implicați în aceste decizii, poate mai puțin unii miniștri care n-aveau tangență cu sistemul bancar, dar ceilalți...”Din păcate, acest furt bancar nu este singurul prin care noi rămânem fără baniEuropa Liberă: Tocmai aici am vrut să vă întreb, ați spus că și guvernul de atunci ar trebui să răspundă, dar din componența acelui executiv a făcut parte și Maia Sandu, atunci ministră a educației?Maia Sandu: „Eu nu am participat la această decizie și la această ședință, există toate probele. Furtul bancar a însemnat foarte multe elemente. Deci, începând de pe timpul comuniștilor și continuând după 2009 cu tot felul de scheme, sunt oameni care au venit și au luat credite neavând nicio intenție să întoarcă acești bani. Eu nu am luat niciodată niciun bănuț ilegal de la nimeni, inclusiv de la stat, deci, eu sunt cea mai interesată ca investigația să fie făcută cap-coadă și toate lucrurile să fie spuse pe față. Hoți implicați în acest furt bancar sunt mulți și, din păcate, acest furt bancar nu este singurul prin care noi rămânem fără bani. Ați văzut acest studiu apărut de curând, făcut de către o instituție internațională care spune că dincolo de miliardul furat prin sistemul bancar,anual suma fluxurilor financiare ilicite în Republica Moldova este de un miliard de dolari, anual...”Europa Liberă: Vă referiți la Raportul Organizației Națiunilor Unite care a vorbit despre această sumă?Maia Sandu: „Așa este.”Europa Liberă: Dar de unde se mai duc banii?Maia Sandu: „Aici sunt toate fluxurile: și contrabanda, și spălările de bani, și tot felul de tranzacții dubioase, și achizițiile publice prin care în continuare se fură, tot felul de scheme care se realizează, furturi din întreprinderile de stat. Am avut și noi la Consiliul Suprem de Securitate câteva discuții în aceste luni despre situația la o întreprindere sau la alta și am văzut cum s-a furat foarte mult în aceste întreprinderi de stat, inclusiv în ultimele luni și în ultimii ani. Din păcate, mai multe partide politice au fost implicate. Ce folos că în cazul situației de la „Calea Ferată” au fost deschise vreo 40 de dosare penale, dacă niciun dosar penal nu a fost dus până la sfârșit de către procuratură? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cei care au furat nu au fost pedepsiți și au continuat să fure. Atunci când ar exista niște exemple clare că oamenii care au furat de la stat sau care au furat businessuri private, pentru că avem și din astea, atacuri raider asupra businessurilor private, când oamenilor le sunt preluate afacerile, atunci când vom avea cazuri clare, serioase de sancțiune, atunci cei care sunt implicați în corupția mare se vor opri și se vor gândi dacă merită să riște. Acum ei văd că nu există niciun risc, întotdeauna se pot înțelege, nu știu, cu procurorul, cu judecătorul, cu cineva din funcționarii unor instituții publice și noi în continuare suntem furați de miliarde în fiecare an.”Europa Liberă: Dar atunci când erați în fruntea guvernului, ne amintim, mulți funcționari publici își luau tălpășița și plecau peste hotare. Unii dintre ei au revenit și acum se simt confortabil aici, în Republica Moldova, dacă tot vorbiți despre aceste scheme, despre contrabanda care nu poate fi stăvilită?Maia Sandu: „Dacă vă amintiți, în acea perioadă s-au deschis mai multe dosare și la CNA, și la procuratură, au fost chiar și arestări atunci făcute, dar imediat după ce a fost demis guvernul, cei care au fost arestați au fost eliberați. Mă refer aici la oameni din sistemul medical, care au fost acuzați de corupție mare în procesul de achiziție a medicamentelor și a echipamentelor medicale, au fost eliberați și repuși în funcție, conduc instituții mari cu bugete mari în continuare, pe celelalte dosare s-a pus capacul și asta se referă și la CNA, și la Procuratura Generală, pentru că oamenii s-au înțeles, au primit comandă politică, probabil. Evident că așa nu putem să oprim corupția, noi avem nevoie de șefi de instituții care își fac treaba, care nu ascultă de comenzi politice, care nu fac business cu grupările corupte și doar cu asemenea oameni o să putem să schimbăm lucrurile.”Europa Liberă: Cazul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău până unde a ajuns?Maia Sandu: „Nu a ajuns nicăieri, pentru că în instanța de judecată a amorțit, noi în septembrie 2019 am depus cazul la Curte pentru ca să fie examinată desfacerea contractului, pe motiv că a fost semnat acest contract de concesionare a aeroportului cu încălcarea legislației, și nu s-a întâmplat absolut nimic în instanța de judecată. Așa cum vedem și pe dosarul Șor la Curtea de la Cahul, deja nu mai știu câți ani stă acolo amorțit.Pe de altă parte, la procuratură, pentru că am discutat la Consiliul Suprem de Securitate și această tranzacție de concesionare a aeroportului, la procuratură sunt deschise dosare penale, se examinează suspiciunea că banii furați de la Banca de Economii au fost folosiți la Aeroportul Internațional Chișinău, ceea ce face legătura dintre două scheme majore de corupție, dintre furtul miliardului și concesionarea aeroportului, dar n-am mai văzut finalitate. Deci, ni se spune că se lucrează, se lucrează, de câți ani mai e nevoie, nu se știe. Avem nevoie de eficientizarea activității procuraturii și avem nevoie de judecători care n-au să se teamă să examineze aceste dosare de corupție mare, care, mă rog, n-au să ia pungi cu bani, n-au să se teamă și au să aplice legea la modul cel mai strict.”Europa Liberă: De când ați intrat în exercițiul funcțiunii, ați mers în mai multe capitale europene, ultimele vizite pe care le-ați efectuat peste hotare fiind la Roma, la Varșovia. Cu ce scop ați mers, ce ați cerut, ce vi s-a oferit, cu ce rezultate v-ați întors?Maia Sandu: „Aceste vizite sunt o dovadă a deschiderii pe care o are comunitatea internațională în raport cu Republica Moldova, pentru ei faptul că eu am câștigat alegerile pe un mandat anticorupție și pe reforma justiției este un semnal că societatea noastră chiar vrea să facă aceste reforme, vrea să construiască o justiție corectă și independentă și vrea să scape de corupție, și ei vor să ne susțină în acest efort al nostru. Au fost mai multe invitații, unele a trebuit să le amân din cauza pandemiei și acum că lucrurile un pic s-au mai clarificat, am ținut să merg în aceste țări. Am mers în Italia inclusiv pentru că Italia este o țară membră a Uniunii Europene importantă atunci când se iau decizii, inclusiv în raport cu țările Parteneriatului Estic și este bine să avem acest sprijin la nivelul tuturor țărilor. Am ținut să merg să le mulțumesc pentru sprijin, dar și să construim mai departe această colaborare pentru a crește susținerea Republicii Moldova la Bruxelles, în instituțiile Uniunii Europene.”Europa Liberă: Dar Italia niciodată nu a vorbit despre o perspectivă clară pentru țările din imediata vecinătate a Uniunii Europene?Maia Sandu: „Italia este o țară care își dorește ca Republica Moldova să prospere, să ofere stabilitate și securitate la hotar cu Uniunea Europeană; Italia sprijină demersurile noastre, dar Italia, ca și celelalte țări, spune că totul depinde de modul în care noi vom reuși să facem lucrurile aici acasă, să le îmbunătățim, de modul în care vom reuși să construim democrația autentică, de modul în care vom reuși să avem grijă de cetățenii noștri. Dincolo de asta, Italia este o țară cu care avem colaborare economică, avem investiții din Italia, avem multe companii cu capital italian aici și ne dorim ca această colaborare să continue și, evident, avem diaspora din Italia care este, probabil, cea mai mare. Am ținut să merg acolo ca să discutăm despre preocupările diasporei, inclusiv am semnat acest acord de protecție socială care este un început, nu rezolvă toate problemele pe care le avem noi.”Europa Liberă: Ce prezintă acest acord pe care l-ați semnat, pentru că el era așteptat de mulți ani să aibă finalitate?Maia Sandu: „Acordul simplifică modalitățile de calculare și de primire a pensiei pentru cetățenii care au lucrat în Italia și revin aici. Sigur, mai avem și alte obiective pentru protecția socială a cetățenilor noștri care au muncit acolo. Acesta este doar un început. La acest acord, e adevărat, s-a lucrat de mult timp, dar vizita mea a grăbit semnarea acestui acord și eu cred că asta este important, pentru că chiar din decembrie, când am ajuns în această funcție, am vorbit cu dna ambasador și i-am spus că o rog să grăbim aceste demersuri pentru semnarea acordului și chiar cred că această vizită, nu că cred, dar sunt sigură că această vizită a grăbit semnarea acestui acord. Și urma să mai semnăm un acord, dacă nu era o schimbare de atitudine din partea Ministerului Educației de la Chișinău, pentru că deja convenisem textul acordului pe recunoașterea diplomelor și l-aș fi semnat, dar nu știu de ce Ministerul Educației de la Chișinău a hotărât să mai introducă niște lucruri noi în acord și asta a făcut imposibilă semnarea, pentru că asta înseamnă să reîncepem procesul de negocieri și eu nu cred că este corect acest lucru. E bine să semnăm un acord cadru, după care să continuăm să lucrăm și să-l îmbunătățim. Apropo, același lucru l-am pățit și în raport cu acordul pentru simplificarea procedurii de recunoaștere a permiselor de conducere pentru cetățenii noștri în Germania, pentru că am avut o înțelegere care, cel puțin, ieftinește sau reduce semnificativ costul financiar de obținere a permisului de conducere în Germania. Și pe ultima sută de metri, când deja aveam acest acord stabilit, a intervenit Ministerul de Interne de la Chișinău, nu știu bine-intenționat sau altfel, a venit cu niște modificări care au răsturnat situația și care tergiversează acest proces.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că vă pun într-o situație delicată totuși aceste instituții ale executivului?Maia Sandu: „Eu nu vreau să vin cu acuzații aici, pentru că nu știu dacă a fost pur și simplu o lipsă de înțelegere a lucrurilor sau a fost proastă intenție, mai degrabă cred că a fost lipsă de înțelegere a lucrurilor, dar ideea este că oamenii noștri așteaptă astăzi rezultate și trebuie să ne mișcăm rapid cu lucrurile pe care deja le-am convenit și după asta să continuăm negocierile cu aceste țări. Dar, repet, sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le facem pentru concetățenii noștri și ne bucurăm când există această deschidere, dar această deschidere există când există credibilitate la nivelul conducerii țării, căci asta contează foarte mult, contează și ce facem la nivel tehnic, la nivel de ministere, dar, din experiența pe care o am eu, contează foarte mult și credibilitatea conducătorilor țării.”Europa Liberă: Ziceam că ați mers în mai multe capitale, ați vizitat și Germania, și Italia, și Polonia, și Belgia, totuși v-ați aventura să spuneți când și cum Republica Moldova va fi pregătită să depună o cerere pentru aderare la UE?Maia Sandu: „Am avut aceste vizite în special pentru a obține sprijin pentru problemele imediate și știți că am vorbit foarte mult de vaccin, am vorbit foarte mult de echipamente medicale și am primit aceste ajutoare; am vorbit foarte mult despre recuperarea economică și a venit acest anunț de sprijin în valoare de 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Și trebuie să spunem aici că Republica Moldova este prima țară a Parteneriatul Estic care a obținut această promisiune de la Uniunea Europeană. Deci, prima mea preocupare întotdeauna au fost necesitățile imediate ale țării, necesitățile urgente.”Europa Liberă: Dar deocamdată 600 de milioane sunt doar o promisiune?Maia Sandu: „E o promisiune și, evident, depinde calitatea guvernului. Anumite resurse, cele care vor merge spre administrația publică locală, nu sunt atât de mult condiționate de ceea ce se va întâmpla la nivel central, dar banii care sunt prevăzuți pentru proiecte de infrastructură, de exemplu, pentru reabilitatea drumurilor sau pentru proiecte de eficiență energetică, sau banii care vin ca sprijin bugetar, evident, depind de calitatea următorului guvern și de sprijinul pe care îl va avea în parlament, dar astea au fost întotdeauna problemele prioritare. De exemplu, în cazul discuțiilor în Polonia, și am avut o vizită foarte bună, o primire foarte călduroasă acolo. Republica Moldova beneficiază de multe proiecte la nivel local din partea Poloniei și am vrut să mă asigur că aceste proiecte vor continua. În același timp, cu Polonia trebuie să construim o relație și mai strânsă, pornind de la problemele de securitate regională, pentru că suntem în aceeași regiune. Sunt diferite aspecte pe care le discutăm. Pe termen mediu, sigur, ne dorim să fim sprijiniți în demersul nostru proeuropean, dar eu sunt foarte conștientă că totul depinde de noi, chiar aproape totul depinde de noi. În modul în care vom reuși să construim democrația autentică, să asigurăm oamenii cu oportunități economice aici, acasă, să demonstrăm bună guvernare și partenerilor noștri, și cetățenilor, în primul rând. Și în momentul în care o să pornim și o să demonstrăm progrese reale, nu doar în vorbă, dar în fapte, atunci o să avem și șanse mai mari pentru următoarea etapă de integrare în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: A scrie o cerere nu e atât de complicat. Maia Sandu: „Asta este cel mai simplu.”Europa Liberă: A o duce la Bruxelles iarăși nu e o mare dificultate. Maia Sandu: „Trebuie să fii credibil atunci când scrii...”Europa Liberă: Acum contează ce lecții le faci acasă, lecțiile pe care ți le-ai asumat atunci când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și calea de parcurs e respectarea acelor prevederi ale Acordului de Asociere. Mulți își pun întrebarea - mergeți deseori în Vest, când ajungeți la Moscova?Maia Sandu: „Am mers în câteva călătorii în Vest, am și alte invitații până la sfârșitul acestui an. Cu Moscova încă nu am ajuns la o discuție despre o eventuală vizită. Noi suntem deschiși, avem probleme serioase pe agendă, avem agendă complexă și eu voi discuta cu toți cei cu care putem să rezolvăm problemele cu care se confruntă Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar o vizită la Moscova ar trebui s-o cereți Dvs., ar trebui să vă invite partea rusă, cum e?Maia Sandu: „Astea sunt lucruri care se discută la nivel diplomatic, se inițiază invitațiile. Vizitele pe care le-am făcut până acum au fost vizite făcute la invitația omologilor mei din alte țări.”Europa Liberă: Recent a avut loc o întrevedere Biden - Putin, bănuiesc că ați urmărit dialogul ruso-american. Ce impact poate avea pentru situația din regiune, inclusiv unde e situată și Republica Moldova, acest dialog sau dezghețarea relațiilor dintre Casa Albă și Kremlin?Maia Sandu: „Noi suntem într-o situație destul de dificilă în regiunea noastră și nu este o noutate, și nu este un secret pentru nimeni, și suntem foarte îngrijorați de lucrurile care se întâmplă în regiunea noastră...”Europa Liberă: Ce îngrijorează cel mai mult?Maia Sandu: „Am fost foarte îngrijorați să vedem armata rusă la hotar cu Ucraina, știm că există un conflict deschis pe teritoriul vecinului nostru, lucrurile astea sunt întotdeauna foarte îngrijorătoare. Noi ne dorim pace, noi ne dorim liniște, noi vrem să ne putem concentra pe agenda noastră internă care este foarte complicată, avem foarte multe lucruri de schimbat aici, de rezolvat foarte multe probleme. Noi suntem o țară mai mică, noi suntem vulnerabili, inclusiv pentru că avem un stat slab, cu instituții slabe și tocmai de asta pentru noi pacea în regiune este foarte importantă. Asta înseamnă, în primul rând, să construim în continuare relații foarte bune cu vecinii, pentru că securitatea regională e răspunsul la pericolele sau riscurile regionale, dar bineînțeles și la nivelul...”Europa Liberă: Dar în vizorul marilor puteri este și Republica Moldova, și situația de aici?Maia Sandu: „Exact, dar bineînțeles și înțelegerile sau relațiile între marile puteri sunt foarte importante. Asta a fost o primă discuție, să vedem ce o să urmeze, nu au fost prea multe lucruri clare în urma acestei discuții, dar ceea ce ne dorim noi este să fim respectați în alegerea noastră, să ni se respecte integritatea teritorială a țării. Evident, noi avem un conflict înghețat pe care vrem să-l rezolvăm, dar vrem să-l rezolvăm pașnic, cu respectarea integrității teritoriale, așa cum am zis, și în condițiile unui stat funcțional. Deci, orice soluție trebuie să păstreze funcționalitatea statului Republica Moldova.”Europa Liberă: Și până la Dvs. președinții pe care i-a avut Republica Moldova au cerut retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar supărările au venit atunci când Dvs. ați repetat această solicitare a țării ca Rusia să-și evacueze munițiile și trupele din stânga Nistrului.Maia Sandu: „Probabil pentru că pe mandatul precedentului președinte al Republicii Moldova nu s-a prea spus poziția oficială a Republicii Moldova, și anume că trupele ruse trebuie retrase de pe teritoriul nostru și probabil cei de la Moscova au uitat care este poziția oficială a Republicii Moldova. Eu am reiterat această poziție foarte clar, am auzit care este poziția Rusiei, care, din păcate, nu s-a schimbat. Pe lângă asta, evident mai există și problema armamentului de acolo, care chiar reprezintă un pericol și pentru care sper să putem să ajungem la o înțelegere destul de repede, așa încât să putem să lichidăm acel armament și să nu existe acel pericol pentru localitățile din jur, pentru că pericolul este foarte mare și foarte real.”Europa Liberă: Cât de productive vi se par negocierile în formatul „5+2”?Maia Sandu: „Am avut mai multe discuții cu membrii acestui format, de curând am avut o discuție în formatul „3+2”, m-am întâlnit cu mediatorii și cu observatorii și am discutat că e nevoie de o abordare nouă, să nu rezolvăm, să nu ne preocupăm doar de rezolvarea unor probleme ad-hoc, e nevoie de un plan clar ce înseamnă reintegrarea țării, cu obiectiv foarte clar...”Europa Liberă: Adică, pașii mici nu au dat rezultatele pe care le-a așteptat Republica Moldova, pentru că experții, în general, spun că au cedări mai multe decât rezolvări?Maia Sandu: „Pașii mici au încercat să rezolve niște probleme ad-hoc, nu au reprezentat niște pași care duc spre reintegrare, deci nu asta s-a întâmplat. Sigur, întotdeauna e nevoie de un format pentru a discuta, pentru a nu permite destabilizarea situației, asta tot este foarte important, dar, în general, noi aici în țară avem nevoie de o strategie care să fie împărtășită la nivel de societate despre ce înseamnă procesul de reintegrare și care sunt etapele acestui proces de reintegrare, iar obiectivul final să fie foarte clar – reîntregirea țării și, respectiv, crearea condițiilor pentru toți cetățenii, crearea condițiilor egale, altfel, sigur, nu există o soluție imediată, dar, între timp, trebuie să facem totul ca să avem grijă de cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă sunt pe malul drept sau pe malul stâng. Noi am încercat în această perioadă pandemică să asigurăm cu vaccin, chiar de curând eu am făcut o solicitare către dl prim-ministru Ciocoi să aloce vaccin pentru concetățenii noștri din stânga Nistrului și din donații, dar și din vaccinul care a fost cumpărat, pentru că până acum se aloca doar din donații. Eu am insistat să fie și din vaccinul cumpărat, pentru că până la urmă interesul nostru, al tuturor, este ca toată lumea să fie sănătoasă și să scăpăm de această pandemie cât mai repede.”Europa Liberă: Deseori s-a insistat pe ideea că Republica Moldova, autoritățile ar trebui să aibă pregătit un proiect de statut pentru regiunea transnistreană, s-a vorbit cu diverse ocazii că ar exista un asemenea document la președinție, că ar exista unul la guvern. Până la urmă, ne puteți spune clar dacă există un asemenea proiect?Maia Sandu: „Eu nu l-am văzut și nu cred că există un asemenea document. Eu nu l-am văzut și cred că de aici trebuie să pornim, să începem să lucrăm la un document care să prevadă procesul de reintegrare a acestei zone în Republica Moldova.”Europa Liberă: Și dacă v-am întrebat despre o eventuală posibilă vizită la Moscova, să vă întreb și dacă e undeva plămădită și o intenție a Dvs. să ajungeți peste Ocean, în Statele Unite ale Americii?Maia Sandu: „Nu am stabilit încă o asemenea vizită. Am reușit să merg în mai multe țări europene, dar mai departe încă nu am stabilit asemenea vizite.”Europa Liberă: Ați spus din start că relația cu vecinii este foarte importantă, situații sunt și bune, și mai puțin bune, inclusiv când e vorba despre cooperarea Republicii Moldova cu Kievul și atunci când este vorba despre cooperarea Republicii Moldova cu Bucureștiul. Ați insistat mult să aflați de ce nu a devenit funcțional gazoductul Iași-Chișinău, ce vi s-a răspuns?Maia Sandu: „Eu cred că noi avem o relație excelentă cu Bucureștiul și pe această cale vreau să exprim apreciere pentru sprijinul enorm pe care l-am primit în această perioadă și pentru donațiile de echipament, dar mai ales pentru donația de vaccin. A fost foarte-foarte important să putem să începem în martie vaccinarea personalului medical și să oprim decesele în rândul personalului medical și, mai ales, donațiile care au urmat, donațiile de vaccin, pe lângă asta sigur multe alte lucruri care s-au întâmplat. Pe gazoduct se lucrează în continuare pentru a lărgi țeava pe teritoriul României. La început, această conductă a fost construită pentru capacități mai mici, pentru necesitățile localităților din România, acum ea trebuie lărgită, dar se lucrează, asta este foarte important. De asemenea noi, pe partea noastră, trebuie să insistăm și noi o să insistăm pe construcția acestei stații de conectare pe linie electrică cu România, stația de la Vulcănești și a liniei Vulcănești – Chișinău, astea sunt proiecte extrem de importante.”Europa Liberă: Dar la modul practic când va curge gaz prin aceste țevi ale gazoductului?Maia Sandu: „Nu aș putea să vă spun exact, dar înțeleg că e vorba de un an, probabil nu mai mult, pentru ca să putem să beneficiem de gazele naturale din România.”Europa Liberă: Aici ar trebui să fie clară și poziția Gazprom-ului?Maia Sandu: „Este alegerea noastră, bineînțeles. Acesta este gazoductul care nu este în proprietatea MoldovaGaz și, respectiv, a Gazprom-ului, pentru că în cazul celorlalte conducte avem această problemă și e nevoie ca următorul parlament să aprobe legea care să separe MoldovaGaz în două elemente, cea care ține de transportare. Și atunci o să avem mai multă independență și flexibilitate să cumpărăm inclusiv din Ucraina pe conductă, dar conducta pe care am construit-o cu România evident n-are nicio treabă cu MoldovaGaz și Gazprom-ul și nu avem nevoie de acordul lor pentru ca să folosim această conductă.”Europa Liberă: Și Republica Moldova va consuma și în continuare energie electrică de la Cuciurgan?Maia Sandu: „Republica Moldova trebuie să facă mai multe lucruri pentru ca să obțină o alternativă, în primul rând, în toamnă ANRE trebuie să pună în aplicare noile reguli pe piața de energie electrică și asta o să ne permită mai multă flexibilitate, inclusiv să cumpărăm din Ucraina. Cu România o să putem să rezolvăm problema doar atunci când o să punem în aplicare această nouă stație, această stație care trebuia să fie de la Vulcănești, care, apropo, trebuia să fie dată în exploatare în 2019. Pentru această stație au fost semnate acordurile de finanțare în 2017 și proiectul abia acum începe implementarea. Deci, aici iarăși vorbim de calitatea guvernării sau de nedorința unor oameni ca să existe o alternativă Cuciurganului, mai degrabă cred că este nedorință, decât lipsa de capacitate de a implementa asemenea proiecte, pentru că banii sunt, sunt bani împrumutați de la băncile europene, banii sunt disponibili din 2017 și noi abia acum începem să finanțăm acest proiect.”Europa Liberă: Apropo pentru că vorbim despre resursele energetice și pentru că în societate foarte des se ridică problema majorării tarifelor și mai cu seamă este învinuită și președinta că nu ține sub control aceste majorări care vin cu regularitate în ultimul timp din partea celor care comercializează combustibil, ați vărsat lumină asupra acestui subiect?Maia Sandu: „Nu toți oamenii înțeleg că președinția nu are pârghii pentru ca să influențeze prețurile sau instituțiile care trebuie să prevină creșterile abuzive de prețuri, pentru că aici e vorba de Consiliul Concurenței, în cazul de față, dacă vorbim despre motorină și...”Europa Liberă: Majorarea tarifelor la carburanți.Maia Sandu: „Exact, la carburanți... Și aici vedem o inacțiune totală din partea Consiliului Concurenței. Noi i-am chemat la ședința Consiliului Suprem de Securitate, le-am spus tot ce credem despre ei, dar ei știu că doar parlamentul poate să îi sancționeze, doar parlamentul poate să-i dea afară și să schimbe lucrurile acolo și, respectiv, reacția lor a fost minimă, dacă a fost în general. La parlament, noi am făcut solicitare să se facă cel puțin o lege care să reintroducă plafonarea prețurilor, parlamentul a adoptat o lege foarte proastă, dar oricum aveam nevoie de această prevedere de plafonare a prețurilor, am promulgat-o, dar aștept următorul parlament să corecteze legea, pentru că cea care este actuală acum e cu mari probleme. Și vrem să vedem de la ANRE deja acțiuni, pentru că până acum ANRE nu prea a avut instrumente ca să prevină creșterea abuzivă a prețurilor. Sigur, există mecanisme de piață și noi nu putem să intervenim, dar există creșterea abuzivă a prețurilor atunci când e înțelegere de cartel, când toate companiile pun același preț, când cresc prețurile în același timp, asta nu este economie de piață sau când anul trecut prețurile internaționale au scăzut foarte mult, iar în Republica Moldova nu au scăzut. Nu se poate să abuzăm de aceste lucruri, nu se poate să profităm de oameni săraci, suntem în această perioadă, agricultura a suferit foarte mult anul trecut din cauza secetei, anul acesta au venit peste ei ploile, trebuie să fim un pic mai solidari. Deci, clar, instituțiile statului sunt slabe, dar haideți până le consolidăm să nu avem agenți economici care încearcă să profite de această slăbiciune a instituțiilor statului, să-și umple buzunarele cu bani în timp ce celelalte domenii suferă, pentru că dacă nu o să se dezvolte agricultura, ce o să mâncăm? Dacă nu o să își câștige bani ceilalți, cine o să mai aibă bani de mașini și de benzină ca să pună benzină în mașină? Noi ar trebui să fim totuși mai solidari și mai înțelegători, și să nu ne folosim de faptul că Consiliul Concurenței nu lucrează și haideți să comitem abuzuri.”Europa Liberă: Ați amintit că mai multe instituții sunt subordonate parlamentului și vreau să vă aduc la gândul să ne spuneți – totuși, cum trebuie să înțeleagă cetățeanul forma de guvernare în Republica Moldova?Maia Sandu: „Da, este curios că în continuare cetățenii merg la vot într-un număr mai mare atunci când se alege președintele țării, chiar dacă președintele țării are mai puține prerogative decât parlamentul. Probabil e mai ușor să crezi într-un om decât să crezi în 101.”Europa Liberă: Dar forma de guvernare în Republica Moldova rămâne parlamentară.Maia Sandu: „Forma de guvernare este parlamentară, bineînțeles, parlamentul are cele mai mari atribuții și alegerile parlamentare sunt importante. Da, e foarte important să avem un președinte onest și care ține la cetățeni și contribuie la rezolvarea acestor probleme, să avem un președinte care ne reprezintă în afara țării cu demnitate și poate să obțină beneficii pentru țară și pentru cetățeni, dar parlamentul este foarte important. Așa cum am spus, parlamentul numește guvernul, guvernul execută politicile aprobate de către parlament, parlamentul numește conducătorii celorlalte instituții subordonate și acest lucru trebuie să-l știm și să-l ținem minte atunci când mergem la alegerile parlamentare.”Europa Liberă: Dacă ar exista o majoritate parlamentară favorabilă președinției, președintele ar insista să fie modificată această formă de guvernare?Maia Sandu: „Eu nu insist pe nicio modificare, evident, eu îmi doresc să facem ordine în țară și eu îmi doresc să avem un parlament care să susțină acest deziderat. Noi am avut experiențe foarte proaste cu parlamente formate din oameni corupți, care au ajuns acolo sfidând regulile democrației, care au cumpărat voturi, care au finanțat propagandă, care au folosit slăbiciunile instituțiilor statului și au ajuns în fruntea țării. Acum avem această opțiune, repet, sper ca cetățenii să își aleagă reprezentanți în parlament, reprezentanți onești și care chiar să-i reprezinte pe ei, nu clanuri mafiote și corupte.”Europa Liberă: Va dispărea confruntarea între instituția prezidențială și parlamentară după 11 iulie?Maia Sandu: „Sper că se va încheia această criză politică și sper să am un partener în parlament, o coaliție, deci o majoritate parlamentară cu care să putem să realizăm aceste proiecte și aceste angajamente pe care le-am făcut și pentru care am fost votată, pentru că am fost votată de un număr impunător de oameni anume pentru ca să facem ordine, pentru ca să reformăm justiția, pentru ca să oprim corupția, pentru ca să creăm oportunități economice acasă. Și îmi doresc foarte mult să avem în parlament oameni care să lucreze exact pentru aceste lucruri, nu pentru hoții, scheme și alte chestii.”Europa Liberă: Dacă partidul pro-prezidențial, Partidul Acțiune și Solidaritate ar avea o majoritate, ar trebui să insiste cu o Lege a lustrației?Maia Sandu: „Legea lustrației poate avea diferite sensuri. Lustrația în sensul clasic înseamnă eliminarea oamenilor care au lucrat în regimul Uniunii Sovietice, în timpul regimului comunist de atunci, care probabil este mai puțin valabilă la moment, pentru că s-au schimbat generații.”Europa Liberă: Să luăm o perioadă mai lungă de timp...Maia Sandu: „La noi, cetățenii, când vorbim de Legea lustrației, se gândesc din perspectiva corupției, cine a fost implicat în corupție să nu mai lucreze. Eu ca atare susțin această idee că cei pentru care avem dovezi că au fost implicați în corupție să nu mai poată lucra în sectorul public, dar problema este că nici eu, nici Dvs. nu putem să dăm definiția cine este corupt și cine nu este corupt, doar procuratura o poate face. Și atunci depinde de ce spune procuratura, că ce spune ANI deja am văzut, când a fost acest exercițiu cu eliberarea certificatelor de integritate și când inclusiv cei mai mari corupți au primit certificate de integritate. Deci nu putem să ne bazăm pe aceste declarații sau constatări ale ANI, dacă procuratura nu se mișcă destul de repede, o să avem nevoie de ani și ani până să știm cine-i în listă. Noi știm cine-i în lista celor corupți, dar avem nevoie de document, de act de la o instituție cu prerogative în acest sens.”Europa Liberă: Dna președintă să vă întreb și despre perspectiva unei reforme durabile în educație, pentru că de la educație pornește totul, inclusiv creșterea unor generații care ar oferi clasei politice persoane integre, inteligente, cu interes pronunțat național pentru dezvoltarea acestui stat. Cum vedeți Dvs. perspectiva dezvoltării acestui domeniu?Maia Sandu: „Aveți mare dreptate. Și oamenii sunt cea mai valoroasă resursă, dacă pot să spun așa, a societății noastre și asta înseamnă două lucruri: oamenii trebuie să fie educați, să aibă acces la educație de calitate și oamenii trebuie să fie sănătoși. Doar așa noi putem să transformăm lucrurile și să ajungem la bunăstare. O să oprim corupția, o să putem să facem și investiții mai mari în educație și acolo sunt câteva lucruri foarte importante, unul este motivarea profesorilor, totul începe de la profesori. Sigur și condițiile în sala de clasă sunt importante, dar cel mai important este profesorul și pentru asta trebuie să creștem salariile profesorilor și să îmbunătățim semnificativ modul în care pregătim profesorii, așa încât să facem față realității, să facem față noilor provocări, lucrurile se schimbă peste noapte și școala trebuie să poată să se adapteze la aceste realități foarte repede. Am văzut acum cu învățământul la distanță pe care sistemul nostru educațional nu l-a prea îmbrățișat la timpul potrivit, pentru că nici acces n-a prea fost suficient la mijloace ale tehnologiei informaționale, dar cumva și confortul ăsta sau disconfortul și iată ne-am pomenit într-o asemenea situație în care a trebuit repede să învățăm, să înțelegem, să folosim. Deci, noi trebuie să avem o școală de pregătire a profesorilor care este cea mai bună. Acesta este unul dintre obiectivele mele pe lângă altele care le am pentru acest mandat, este să găsim investiții pentru un proiect care ar transforma școala de pregătire a profesorilor în cea mai bună școală din țară. Și sper că după aceste alegeri să pot să mă concentrez pe acest obiectiv și să facem acest lucru cu cei mai buni profesori pentru pregătirea tinerilor care merg la Pedagogie, cu echipamente, cu acces la metode noi de predare. Eu cred că de aici trebuie să pornim lucrurile. Sigur, reforma învățământului profesional-tehnic este la fel foarte importantă. Asta vine de la discuțiile pe care le am cu reprezentanții economiei, mediului de afaceri, oamenii așteaptă o pregătire mult mai bună din partea școlii profesional-tehnice.”Europa Liberă: Ați vorbit și despre sănătate și trebuie să vă întreb, totuși pe plan pandemic unde a ajuns Republica Moldova?Maia Sandu: „Pe plan pandemic am trecut prin perioade foarte grele. În special martie și aprilie au fost extrem de complicate. Eu mă bucur că noi am reușit să obținem acces la vaccin pentru toată lumea și, credeți-mă, eu și cu colegii mei, în special cu dna Nemerenco, ne-am ocupat de asta de dimineață până seara. În fiecare zi am sunat toată lumea, am rugat toată lumea să ne pună inclusiv în contact cu producătorii de vaccinuri, să obținem și noi donații, să obținem acordul Uniunii Europene ca să putem primi donația din partea României. Bineînțeles, gestul României este foarte și foarte prețios și, în sfârșit, eu mă bucur că noi cu toții avem acces la vaccin, dar sunt preocupată de rata scăzută de vaccinare. Riscul nu a trecut, există această nouă tulpină Delta, tulpina indiană, care ajunge în tot mai multe țări, care are o viteză de răspândire tot mai mare și eu vreau foarte mult ca cetățenii noștri să înțeleagă riscurile. Noi, fiecare dintre noi am pierdut câte un om drag, pe cineva din familie. Asta ar trebui deja să fie o dovadă clară a riscului și eu vreau să-i rog pe cetățeni, noi nu ne mai putem permite să trecem printr-un val nepregătiți, noi nu ne mai putem permite să închidem economia, pentru că oamenii și-au pierdut locurile de muncă, și-au pierdut veniturile și e foarte greu să revenim, să impunem restricții. Depinde doar de noi și nu este complicat să mergem și să ne vaccinăm aproape de casă, avem și mai multe tipuri de vaccin, acum avem AstraZeneca mai mult, avem și vaccinul din China.”Europa Liberă: Deci, în stoc este suficient vaccin?Maia Sandu: „Avem suficient. O să avem și vaccin Pfizer. Și aici, iarăși, pentru că am intervenit eu și am discutat cu conducerea acestei companii, pentru că la început ni s-a spus că nu au vaccin pentru Republica Moldova, pentru că au semnat contracte până la sfârșitul anului. Eu am insistat că noi suntem o țară mică, că avem nevoie de cantități mai mici și iată am reușit să-i convingem. E adevărat că acest vaccin o să vină mai către sfârșitul verii.”Europa Liberă: Am reținut că și Statele Unite ale Americii ar putea să ofere o parte pentru trei țări – Republica Moldova, Georgia și Ucraina – din stocurile pe care le au.Maia Sandu: „Ar putea să ofere, dar noi și acum putem să mai obținem și donație suplimentară din partea României și deja acest contract pe care l-am semnat cu Pfizer. A fost un efort foarte mare, dar acum trebuie să ne vaccinăm, să salvăm viețile noastre și ale celor din jur.”Europa Liberă: Aveți o agendă foarte încărcată. Mai aveți timp să discutați cu mama, cu cei dragi?Maia Sandu: „La telefon, da. Sper să avem în curând și un guvern bun care să lucreze, și un parlament bun care să lucreze, să împărțim cumva responsabilitățile. Mama este înțelegătoare și vine ea în vizită, chiar dacă are deja o vârstă înaintată, așa că pentru următorii trei ani și jumătate câți au mai rămas sper să fie la fel de înțelegătoare și să nu se supere, pentru că nu reușesc să merg s-o văd.”Europa Liberă: O zeamă, o plăcintă reușiți să gătiți?Maia Sandu: „Nu prea reușesc să gătesc, o salată seara când ajung acasă sigur...”Europa Liberă: Și pe final, pentru că foarte mulți oameni de vârsta a treia, persoane aflate în situații uneori foarte critice, cu o pensie foarte modestă, deseori mă roagă pe mine să vă adresez întrebarea: cum credeți că se descurcă o persoană în vârstă cu o pensie de până la două mii de lei?Maia Sandu: „Nu-mi imaginez cum se descurcă o persoană în vârstă cu prețurile pe care le avem la medicamente, cu prețurile pe care le avem la căldură, la curent electric ș.a.m.d. De aceea, eu în continuare cred și tare sper că următorul guvern până la sfârșitul acestui an va crește pensia sau va compensa, dacă nu din contul fondului social, din contul fondurilor de asistență socială. Eu o să insist și sper foarte mult că următorul guvern o să dea curs acestei solicitări ale mele ca să aducem nivelul venitului minim al oamenilor care sunt la pensie cel puțin la două mii de lei. Știu că asta nu este suficient, dar ca prim pas știu că asta ar ajuta foarte mulți oameni și eu o să insist pe acest lucru imediat ce se întâmplă alegerile.”Europa Liberă: Dar vă doriți toată puterea în stat – președinția, majoritatea parlamentară și guvernul?Maia Sandu: „Eu îmi doresc să pot să lucrez cu oameni onești, pentru că doar așa o să putem să schimbăm lucrurile. Corupția este un mare impediment în calea obiectivelor pe care ni le-am propus noi, un mare impediment și pe partea de folosire a resurselor interne, și pe partea de atragere a resurselor externe. Eu am această credibilitate în relația cu partenerii externi, ei toți vor să ne ajute, și Uniunea Europeană, și ceilalți. Ei sunt deschiși să vină cu proiecte, dar nu e suficient ei să știe...”Europa Liberă: Dar adversarii spun că vindeți interesele Republicii Moldova străinilor sau că le puneți pe tavă.Maia Sandu: „Acestea sunt niște aberații pe care ei le spun. Oamenii trebuie să judece acțiunile concrete. Ceea ce fac eu, este să aduc bani pentru susținerea economiei, să aduc bani pentru susținerea proiectelor în comunități, ca oamenii să aibă acces la apă și canalizare. Dvs. mergeți și discutați cu oamenii în comunități și vă spun primarii că majoritatea resurselor pentru dezvoltare în comunitate vin din resurse externe. Astea care sunt de pe intern pe jumătate se fură, se alocă incorect, după culori politice și am ajuns ca primăriile noastre să poată să se dezvolte doar datorită proiectelor externe, asta nu este corect. Ajutorul extern este foarte prețios, dar el trebuie să vină să completeze. Dar repet, nu este suficient ca doar președintele țării să fie un om onest. Ca să vină toate aceste ajutoare, și eu pot mobiliza mai multe ajutoare, e nevoie ca să se știe că n-o să se fure în guvern, că n-o să se ia decizii incorecte în parlament, deci e nevoie de parteneri onești, indiferent din ce partid politic vin ei, dar să fie partide politice cu oameni onești.”Europa Liberă: Dna președintă, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu altă ocazie!Maia Sandu: „Vă mulțumesc și Dvs.!”