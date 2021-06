EURO 2020: Mbappe vine la București » Programul complet al optimilor și locurile de disputare sunt AICI »»

13:00

De mai bine de o lună, What’s up și Alice Badea și-au spus adio. Cei doi au decis că este timpul să meargă pe drumuri separate. Blondina a făcut lumină în acest caz și a […] The post Care este motivul despărțirii dintre What’s Up și Alice Badea! Blondina a spus tot. „Asta s-a întâmplat” appeared first on Cancan.