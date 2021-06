O traducătoare a Pentagonului a primit 23 de ani de închisoare pentru că a divulgat numele informatorilor SUA din Irak

12:20

Este sarbatoare la romani. Sanzienele, sau Dragaica apare in calendarul popular pe 24 iunie. Dar ziua are si o insemnatate biblica. Credincioșii creștin ortodocși sărbătoresc naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Asa cum era lesne de inteles in cadrul sarbatorii romanii au diverse traditii si obiceiuri, in functie de fiecare zona geografica in parte. Sunt unele, insa, care s-au pomenit din mos-stramosi peste tot.