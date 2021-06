Roxana Ionescu, dezvăluiri neștiute de la nunta cu Tinu Vidaicu: ”A fost ca un vis”

20:30

La trei luni de la naștere, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol a fost creștinată. Într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, părinții micuței au organizat un eveniment discret în cinstea fiicei […] The post Gina Pistol, primele declarații despre botezul micuței Josephine: ”Normal că am plâns” appeared first on Cancan.