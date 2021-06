Radu Tudor: România, țara crucilor de pe marginea drumurilor vechi și periculoase

14:00

United Colors Team si Impression Graphics, doua dintre cele mai respectate companii din industria de productie si print, au creat o alianta de elita. Noua structura ofera sinergia unor expertize de nisa, dublata de anvergura tehnologica si de investitii masive in masini de ultima generatie, totul cu impact pozitiv imediat in viata clientilor cu exigente in print, outdoor si proiecte speciale.