Mascaţii şi Poliţia au descins în cartierele mărginaşe din oraşele Lupeni, Geoagiu şi Petroşani

16:45

Majoritatea deceselor cauzate de Covid-19, din ultima perioadă, survin la cei nevaccinaţi. Autorităţile încearcă să informeze populaţia cu privire la eficacitatea serurilor, iar prin studii s-a demonstrat faptul că numărul deceselor zilnice ar fi zero dacă toţi cei eligibili ar fi primit vaccinul, informează The Associated Press,care a analizat cifrele de la CDC.