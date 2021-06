Nici FC U Craiova n-a scăpat de caniculă » Antrenament defensiv la 30 de grade, înaintea primului amical al lui Mutu

11:50

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) s-a retras oficial de la Wimbledon 2021!„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor. Sunt foarte supărată să iau această decizie. ...