Horoscop zilnic 26 iunie 2021. Neptun retrograd în zodia Pești

09:30

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele zile vom avea parte de fenomene meteo extreme, atrăgând atenția asupra caniculei și furtunilor. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anunțat că în următoarele zile vom avea parte […] The post Cod roșu de caniculă și furtuni. Directoarea ANM face anunțul appeared first on Cancan.