„Fabricantele de îngeri": este avortul un „drept uman”?

Cu nr. 14 în buletinul de vot va figura Alianța pentru Unirea Românilor cu sloganul: Votează AUR, alege România! L-am întrebat pe Vlad Bilețchi, liderul formațiunii care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Europa Liberă: Ce miză are acest scrutin?Vlad Bilețchi: „Miza acestor alegeri este una multiplă, pe lângă factorul geopolitic, care este mereu prezent în Republica Moldova...”Europa Liberă: Dar de ce ar fi atât de prezent acest factor geopolitic? Vlad Bilețchi: „Pentru că jumătate de Republică Moldova trage spre Est și jumătate de Republică Moldova trage spre Vest. Și când spun „trage”, am în vedere faptul că se regăsesc în acea cultură, se regăsesc în acel stil de comportament și de conducere. Așa a fost dintotdeauna, din punctul meu de vedere. Eu am doar 26 de ani, dar de când mă țin minte, de când urmăresc evenimentele publice și politice, cam de la 14-15 ani, din 2009, revoluția de la 7 aprilie, așa a fost mereu.”Europa Liberă: La aproape 30 de ani de independență, nu ar trebui să se concentreze și politicienii, și cetățenii mai mult pe problemele interne, decât pe această geopolitică?Vlad Bilețchi: „Este adevărat ceea ce spuneți, dar problema principală este că aceste probleme interne sunt potențate de factorul extern. Haideți să vedem exact problemele interne: corupția, „laundromatul” rusesc nu au venit cumva din Federația Rusă și nu s-au făcut prin intermediul anumitor interpuși din Republica Moldova, care au făcut uz de instanțele judecătorești și de deciziile acestor instanțe pentru a putea spăla fără taxe bani negri din Federația Rusă?Regiunea separatistă și autoproclamată Transnistria, care generează aici trafic de arme, trafic de droguri, trafic de ființe umane, inclusiv creează pagube financiare și economice enorme pentru Republica Moldova, cei care produc ceea ce produc în partea stângă a Nistrului exportă peste hotare cu ștampilele vamale ale Republicii Moldova, dar nu achită nimic sub forma taxelor și impozitelor în Republica Moldova.Observăm că mai toate problemele noastre interne sunt, într-un fel sau altul, potențate de factorul extern, dar m-ați întrebat despre miză.Miza este ca forțele proromânești și proeuropene după aceste alegeri să aibă o majoritate parlamentară confortabilă, adică nu doar la limita de 51, dar chiar la 55-60 la sută. Aceasta ar fi perfect ca aceste forțe proeuropene să înlăture odată și pentru totdeauna toate forțele oligarhice din Republica Moldova, care se tot perindă dintr-un partid în altul și încearcă să mențină această stare de capturare a Republicii Moldova - Dodon, Plahotniuc, Șor și Usatîi, cam aceștia ar fi la ora actuală. I-au mai activat ei și pe Chicu, și pe Cavcaliuc, și pe toți ceilalți, dar aceștia sunt mai mult niște spoileri, care să risipească voturile, de bază sunt cei patru oligarhi.”Europa Liberă: Credeți în sondajele de opinie?Vlad Bilețchi: „Mai toate au menirea de a manipula opinia publică, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Dacă un sondaj de opinie spune că noi avem mulți la sută, acest lucru înseamnă că ei vor ca noi să ne relaxăm, ca noi să pierdem din vigilență și să muncim mai puțin pentru ca să obținem un scor mai slab, iar în cazul în care sondajele dau un scor mai slab pentru noi, acest lucru înseamnă că vor să ne lipsească de voturi prin intermediul instrumentului care se numește „vot util” – „te-aș vota, dar nu te votez, pentru că nu ai șanse”, iar șansele sunt desenate și creionate în anumite direcții.”Europa Liberă: Pe interior, formațiunea face anumite sondaje?Vlad Bilețchi: „Sigur că da, absolut pentru fiecare raion în mod particular.”Europa Liberă: Și ce arată aceste sondaje făcute pe interior pentru formațiunea AUR?Vlad Bilețchi: „Avem o tendință de creștere enormă. Ținând cont de timpul extrem de strâns în care noi ne-am lansat și în care noi activăm în Republica Moldova în această configurație politică a Alianței pentru Unirea Românilor, am reușit să creștem de la o rată de cunoaștere sau de notorietate de 1 la sută, avem astăzi 28-30 la sută din populația Republicii Moldova, care știe că există acest partid, că el este venit din România, că el este un partid panromânesc și care îi sunt doctrinele de bază. Acesta este primul lucru pe care noi îl chestionăm.Al doilea lucru este tendința de vot sau predispunerea de a vota cu șanse. Există în terminologia juridică acești termeni: „votul de șansă nr. 1”, „votul de șansă nr. 2” și „votul de șansă nr. 3”, adică care ar fi cei 3 pe care i-ai vota? Și iată noi acum suntem pe locul 2-3, adică suntem printre favoriți.”Europa Liberă: De ce unioniștii n-au reușit să se unească?Vlad Bilețchi: „Unioniștii au reușit să se unească, noi am unit tot ce s-a putut, mai mult de atât nu s-a vrut.”Europa .Liberă: Două entități participă totuși în acest scrutin parlamentar anticipat.Vlad Bilețchi: „Din 6. Am reușit o performanță impunătoare.”Europa Liberă: Din 6, dar două tabere au rămas.Vlad Bilețchi: „Eu nu cred că avem două tabere, pentru că nu mă poziționez distinct față de ceilalți unioniști. Dimpotrivă, eu cred că nedorința aceasta de a forma o listă națională sau un bloc, pentru că vorbim de Partidul Unității Naționale, care a refuzat propunerea noastră, după care și-a refuzat propria propunere. Noi am zis: „Haideți să facem o listă comună, pentru că pragul electoral este mai mic și logica spune să nu ne facem rău sau să nu ne îngreunăm situația noi cu mâinile noastre, au grijă alții s-o facă”, dumnealor au spus că nu doresc acest lucru, pentru că și-ar dori un bloc. Și atunci am spus: „Bine, haideți să facem un bloc, dacă asta este vrerea dumneavoastră, facem acest lucru, pentru că trebuie să fim uniți”. Răspunsul a fost: „Nu facem nici bloc”.Eu consider și vă spun foarte pe scurt ce se întâmplă. Dl Octavian Țîcu este boxer, boxul este un sport individual, iar politica este un sport de echipă. Dl Octavian Țîcu consideră că poate reuși de unul singur, noi considerăm că este nevoie de o echipă, este nevoie de toți unioniștii și sunt sigur că aceste alegeri parlamentare vor demonstra acest lucru.”Europa Liberă: Pentru că sunteți două partide unioniste înscrise în această cursă a alegerilor parlamentare anticipate, admiteți că ar putea să fie irosite anumite voturi? Vlad Bilețchi: „Eu cred că niciun vot nu este irosit. Democrația este despre preferințe. Și această tendință de a crea un model dictatorial infiltrat sub modelul democratic european, adică suntem în democrație, alegem noi conducătorii noștri, dar haideți din start să-i îndepărtăm pe toți, în afară de doi, ca să avem așa, un fel de alegere simulată. Nu este adevărat, niciun vot nu se irosește, democrația este despre pluralism de opinie și pluralism de a vota, orice încercare de a descuraja participarea altor persoane în campanie este, de fapt, o tendință de apropiere spre dictatură. Partidele politice care vor majoritatea și care vor să obțină voturi nu trebuie să se teamă de faptul că vor fi irosite voturi, trebuie să muncească mai mult ca să fie siguri că oamenii îi vor vota anume pe ei. Asta este formula, adică în loc să convingem oamenii să ne voteze, noi încercăm să-i distrugem pe toți ceilalți, ca ei să nu mai poată fi votați. Cam asta se întâmplă, dar democrația e pentru altceva.”Europa Liberă: AUR în România și AUR în Republica Moldova, unul și același partid? Vlad Bilețchi: „Este un singur partid panromânesc, care înglobează în interiorul său toată națiunea română și vrea să reprezinte și să se lupte pentru toți cei care simt românește, indiferent unde s-ar afla. Juridic, bineînțeles, suntem două entități separate, pentru că în România avem un partid înregistrat și în Republica Moldova avem alt partid înregistrat. Tot ce facem, facem de comun acord, suntem în permanentă consultare, avem un singur scenariu, un singur film, dacă doriți, nu avem două realități paralele. Noi nu recunoaștem granița de pe Prut și obiectivul nostru este ca acest lucru să ajungă pe masa tuturor cancelariilor europene, pentru că acesta este adevărul istoric, pentru că aceasta înseamnă anularea definitivă a Pactului Ribbentrop-Molotov și a consecințelor lui.”Europa Liberă: Unii spun că sunteți adevărați patrioți, alții spun că sunteți veritabili extremiști. Unde vă opriți? Vlad Bilețchi: „Și unii, și alții au dreptate. Pentru cei care au hoțit și au mințit Republica Moldova și cetățenii ei, noi suntem extremiști, în momentul în care spunem că suntem iubitori de națiune, suntem iubitori de familie, fiecare dintre noi vine dintr-o familie, suntem iubitori de credință, pentru că de la credință au pornit cele mai frumoase valori, primele școli s-au făcut în biserică, primele taxe și impozite pentru pensii și salarii le-au strâns cei din biserică, primele cărți și biblioteci le-au fondat cei din biserică, iar astăzi biserica încape doar pe mâna lui Dodon.Dacă ne uităm mai bine, doar el încearcă să speculeze imaginea bisericii în interes electoral și să-și acopere păcatele. Pentru acești hoți, noi suntem extremiști, pentru oamenii de bună-credință, noi suntem cei care promovăm adevăratele valori ale neamului nostru și, după cum vedeți, nu suntem înarmați, nu îndemnăm la ură interetnică, nu distrugem clădiri, noi tot ce obținem și tot ce facem, facem prin dialog și prin forța convingerii. Mai democratic și mai european de atât, nu cred că poate fi.”Europa Liberă: Cunoașteți declarațiile unor adversari politici ai dvs., care spun că sunteți creatura plahotniuchistă?Vlad Bilețchi: „Bineînțeles că dumnealor exact asta vor spune și probabil că asta spune dl Rizea, probabil că asta spun acei analiști politici plătiți care au fost foarte docili și foarte cuminți sau chiar, dimpotrivă, au fost protejați în timpul regimului Plahotniuc. Eu vreau să vă amintesc că am fost cel care am organizat în 2016 proteste împotriva fraudării alegerilor prezidențiale în care a câștigat Dodon și vreau să vă spun că mie mi s-au făcut cel puțin 18 dosare contravenționale și unul penal în timpul lui Plahotniuc, deși n-am ocupat nicio funcție publică, n-am fost deputat sau ministru și întotdeauna tot ce am făcut noi în timpul lui Plahotniuc s-a lăsat cu persecutări. Reținerea autocarelor tricolore venite de la Iași, interdicția lui George Simion, faptul că am fost bruscați și aruncați pe marginea drumului în timpul unei manifestații în care sărbătoream Centenarul Marii Uniri – iată ce ni s-a întâmplat nouă în timpul lui Plahotniuc. Rizea, în timpul lui Plahotniuc, a scăpat de pușcărie.În România, d-lui este condamnat la ani grei de pușcărie. În Republica Moldova, cineva i-a oferit protecție. Acel cineva este nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc și acești oameni au acum tendința de a se implica în politică, pentru că au o notă de plătit, ei trebuie să plătească nota în fața lui Plahotniuc și în fața altor oligarhi care le-au spus: „Acum a venit momentul să faceți ce vă spunem noi”. Și exact asta fac ei.”Europa Liberă: De câți bani e nevoie ca să te promovezi într-o campanie electorală?Vlad Bilețchi: „Depinde de fiecare formațiune politică cum își stabilește prioritățile. Pentru noi, spre exemplu, prioritatea este nu publicitatea, dar prezența fizică și contactul uman cu fiecare om. De asta noi suntem, probabil, unica formațiune politică în care toți absolut, fără nicio excepție, atât din lista electorală, cât și din membrii noștri, mergem din sat în sat și din raion în raion, cu bune și cu rele, unii ne strâng mâna, alții ne înjură și spun că nu suntem buni; alții spun că „Doamne, atât de mult v-am așteptat să veniți odată, să vă uniți toți împreună și să avem o forță puternică pe care să ne putem baza în parlament”; alții spun că vor vota pentru Dodon și pentru Voronin, pentru că au trăit mai bine în timpul lor. Noi, realmente, înlocuim banii cu entuziasmul nostru, cu energia noastră...”Europa Liberă: Dar un cont financiar electoral vă trebuie?Vlad Bilețchi: „Sigur! Avem deschis un cont electoral în care am primit deja donații, dar încă nu substanțiale, pentru că noi nu avem moguli, noi nu avem oligarhi, noi nu avem oameni extraordinar de bogați, care să ne plătească și să facem vrerea lor. Noi spunem și vorbim, și facem ceea ce credem. Aceasta este cea mai complicată formulă politică în care spui și vorbești ceea ce vrei, altminteri nu-l mai reciți pe Eminescu, spre exemplu, sau îl iei pe Voronin pe listă, pentru că nu ai încotro, sau ți se dictează de undeva ce trebuie să faci, sau intri în campania electorală, pentru că știi că, dacă nu vei face acest lucru, vei fi alungat în România și vei sta la pușcărie. Oameni șantajați politic, care nu sunt liberi și nu vorbesc ceea ce cred.”Europa Liberă: Ideea că ar fi anti-NATO, anti-Uniunea Europeană, până la urmă, până unde a ajuns?Vlad Bilețchi: „O regulă bună spune că cine se scuză, se acuză. Noi nu avem pentru ce să ne scuzăm, probabil vă datorăm niște explicații Dvs. și celor care ne urmăresc, ca să fim foarte bine înțeleși – este o manipulare sfruntată, crasă, făcută în mare parte tot de presa afiliată Federației Ruse sau de anumiți experți plătiți, direct sau indirect, pentru că nu toți înțeleg exact ce fac, unii lucrează în alb, ei cred că fac bine, dar, de fapt, fac jocul Federației Ruse.Noi suntem pro-Europa, noi suntem pro-NATO, noi considerăm că Republica Moldova nu are niciun alt vector de dezvoltare decât cel în sânul familiei europene și al familiilor latine, noi nu suntem slavi, noi suntem latini. Respectiv, nici din punct de vedere cultural nu putem să aparținem acelei lumi și acelui vector de dezvoltare. Miza este să ne denigreze. Asta face Sputnik, bunăoară, în fiecare zi. Dau titluri bune de știri despre noi și oamenii consideră că, uite, sunt ai rușilor, pentru că Sputnik scrie de bine despre ei.Păi, nouă ne dăunează faptul că Sputnik dă știri bune despre noi. Și apropo, avem solicitarea să nu mai scrie deloc despre noi sau să scrie doar de rău, că nu ne ajută cu nimic chestiunea asta.”Europa Liberă: Cu ce promisiuni veniți în fața alegătorilor?Vlad Bilețchi: „Eu am doar 26 de ani și tare n-aș vrea ca peste 10 sau 20 de ani când voi revedea această emisiune sau alte dezbateri să-mi fie rușine de ceea ce am spus. Noi nu vrem să promitem nimic din ceea ce nu putem face, spre deosebire de alte forțe politice care ne promit că mâine se va întâmpla raiul pe pământ și Republica Moldova va scăpa de toate problemele.”Europa Liberă: Dar aveți o ofertă electorală? Vlad Bilețchi: „Avem un program politic, un program însemnând un plan de acțiuni pe care ne propunem să-l realizăm și care este unul vital pentru Republica Moldova, începând cu încurajarea tinerilor antreprenori de a investi în Republica Moldova.Există foarte mulți oameni care au bani la ciorap, dar nu-i investesc, pentru că nu au garanție că statul îi va susține și nu au garanția faptului că banii lor nu vor încăpea pe mâna corupților. În secunda a doua în care îți lansezi o afacere în Republica Moldova, neapărat vin 10 sau 15 inspecții de stat și nu știu de care să-ți puncteze toate neregulile, în loc să vină să te ajute, să te susțină, să-ți spună: „Uite, aici trebuie să corectezi, aici trebuie să mai adaptezi”.Astăzi, statul este o bâtă, este orientat împotriva micului antreprenor, noi vrem să corectăm chestiunea asta. Astăzi, noi înțelegem că în afară de producția agricolă în Republica Moldova nu se face mare lucru, adică au fost distruse toate fabricile și uzinele tot de cei care învinuiesc Europa și România de toate relele, adică de Vladimir Voronin și de Igor Dodon, pentru că în timpul lor au fost făcute cele mai mari privatizări din Republica Moldova. Trebuie să încurajăm și să susținem micul antreprenor și agricultorii noștri cu programul „Primul tractor”, spre exemplu. Pentru utilajele agricole procurate, statul să compenseze jumătate din prețul acestora, iar dacă este vorba despre un credit, statul să compenseze această dobândă, ca să impulsionăm economia și să-i întoarcem înapoi pe cei plecați în străinătate.Mulți sunt dispuși să se întoarcă, dar ei spun foarte clar: doar atunci când vor fi schimbări, doar atunci când voi avea la ce să mă întorc. Astăzi s-au întors mulți, și-au făcut afaceri care ulterior au falimentat și unii dintre ei chiar au dosare în Republica Moldova. Culmea este că Republica Moldova își amintește de diaspora doar în două circumstanțe. Prima - la alegeri și unii chiar așa și strigă: „Diaspora contează, atunci când votează!”. Nu! Diaspora contează în fiecare zi, diaspora sunt cetățeni exact ca și noi, doar că au fost forțați să plece din Republica Moldova. Și doi - atunci când uită să-și achite taxa pentru imobil sau pentru bunuri...”Europa Liberă: Apelează la remitențe?Vlad Bilețchi: „Sigur că da! Republica Moldova supraviețuiește astăzi datorită remitențelor.”Europa Liberă: Și ce mai include programul electoral?Vlad Bilețchi: „Programul nostru electoral cuprinde interconectarea Republicii Moldova sub toate aspectele la spațiul românesc - interconectarea energetică, ecartamentul trenurilor, interconectarea spațiului economic, dispariția hotarului din Republica Moldova și România în sens treptat.Vreau să vă atrag atenția, spre exemplu, știți că noi cu Ucraina avem puncte de frontieră comună, dar cu România nu? De ce? Pentru că contrabanda cu țigări și cu alcool se face spre Europa, acolo alcoolul și țigările costă mai scump, pentru că accizul este mai mare și atunci din Republica Moldova se face contrabandă, și pentru ca ea să aibă loc este nevoie de două frontiere. La frontiera Republicii Moldova se dă mită, la frontiera României se caută metode alternative de a împărți în doze mai mici și de a fi transmise peste vamă. Dacă ar exista un punct de frontieră comună, eu vă asigur că contrabanda și toate aceste ilegalități s-ar reduce, cel puțin, în jumătate.”Europa Liberă: Cât de realiste sunt promisiunile făcute în campania electorală ca după asta să nu mai trăiască o mare dezamăgire electoratul, spunând că doar atunci când au nevoie de vot vin și fac promisiuni frumoase și irealiste?Vlad Bilețchi: „Toate promisiunile sunt minciuni, absolut toate, în afară de programele politice concrete și exacte care se bazează pe o realitate economică și pe chestiuni care pot fi implementate.Toate promisiunile sunt minciuni și cetățeanul Republicii Moldova știe foarte bine acest lucru, pentru că nu este la primul scrutin electoral. Eu îmi amintesc, vorbeam și cu părinții de la 15 ani, ne uitam pensii, salarii, burse, drumuri... Unii în campania electorală pentru funcția de parlamentar promit chestiuni care țin de primărie, că vor repara un drum sau vor termoizola un bloc locativ, aceste chestiuni ținând de domeniul și de competența autorităților publice locale. Deci, se promite cu sacul, doar ca omul să voteze.Noi venim cu o politică de alternativă, noi venim să-i explicăm omului, cu bune, cu rele, așa cum este adevărul.”Europa Liberă: Doctrina contează pentru alegător atunci când își exercită dreptul la vot?Vlad Bilețchi: „Cu certitudine pentru o parte a alegătorilor din Republica Moldova, cea mai conștientă parte, doctrina contează foarte mult.”Europa Liberă: Și pentru AUR care este doctrina? Vlad Bilețchi: „Doctrina noastră este conservatoare. Noi pledăm ferm pentru valorile cu care se identifică poporul român. Acestea sunt: familia, națiunea, credința și libertatea. Noi 95 la sută pledăm pentru familie, pentru că din familie venim, celelalte valori ne sunt străine, nu ne aparțin nouă. Noi le acceptăm, trăim într-o democrație, într-o libertate totală, dar, în același timp, nu putem să le preschimbăm pe ale noastre, nu putem să acceptăm un străin în casa noastră.Credința este astăzi sub un asediu cumplit. Dacă vom cerceta cu atenție știrile din spațiul public, 9 din 10 știri sunt orientate împotriva credinței, deși tocmai de la credință pornesc cele 10 porunci: să nu ucizi, să nu furi, să nu tai, să fii onest, să fii corect... Ce face rău credința la ora actuală în Republica Moldova? Ei, că Dodon folosește o anumită biserică împotriva sau pentru scopul său politic îngust, asta este altă mâncare de pește și este foarte rău acest lucru.”Europa Liberă: Vi s-a reproșat și dvs. că ați făcut fotografii alături de înalte fețe bisericești din cadrul Mitropoliei Basarabiei și aici lucrurile cumva trebuie lămurite.Vlad Bilețchi: „Noi în Republica Moldova avem două biserici, în urma ocupației ruse din 1940. Avem o biserică încadrată în structura românească, este vorba despre Mitropolia Basarabiei, și avem o structură bisericească încadrată sau subordonată Patriarhiei Ruse. Cea încadrată în patriarhia rusească are mulți preoți agenți de influență ai KGB-ului. Iată acea parte lucrează pentru Dodon și-i face campanie electorală. Deci, în urma spoturilor și fotografiilor, și acțiunilor lui Dodon cu acea biserică, biserica nu are nimic de câștigat, dimpotrivă, doar de suferit.Noi facem exact inversul, noi venim la biserică în semn de respect, de apreciere și cerem binecuvântarea preoților și a credincioșilor de a face această mare lucrare în beneficiul poporului român. Ceea ce mi-ați spus legat de acuzații, a fost o scoatere din context, ori noi am făcut acele fotografii și am mers la biserică cu mult înaintea campaniei electorale, dar cineva, vrând să ne pună alături de Dodon, uitați-vă că sunt aceiași, au extras din context și au făcut această manipulare. Noi am mers, mergem și vom merge la biserică, noi nu încercăm să ne spălăm, spre exemplu, de faptul că am luat o pungă cu bani de la Plahotniuc prin faptul că vom fi alături de un preot sau de lumânări, sau de icoane, așa cum face Dodon, noi nu încercăm să justificăm necesitatea noastră în politică prin faptul că, dacă nu vom fi noi, atunci, vezi Doamne, se vor distruge clopotnițele și se vor distruge bisericile. Să-și amintească Dodon și Voronin că anume sub stindardul lor în perioada sovietică au fost distruse bisericile.”Europa Liberă: Ei nu erau în perioada aceea... Vlad Bilețchi: „Dar au moștenit exact aceeași doctrină și simbolistică. Deci, sub simbolurile lor au fost distruse bisericile și prefăcute în cazărmi sau în depozite. Ne spuneau și Ion și Doina: „Nu-i o rușine să intri în biserică. E o rușine liniștea serii. A o preface în cazarmă isterică”, în piesa lor despre Mănăstirea Căpriana. Astăzi, ei încearcă să ne preschimbe valorile și sunt falși cu ei înșiși, ei nu cred în valorile pe care le promovează.”Europa Liberă: Pentru că sunteți atât de mult criticați că ați face jocul Moscovei, jocul partidelor pro-estice, să vă întreb: totuși, cum ați vedea dezvoltarea relației moldo-ruse în următorii ani?Vlad Bilețchi: „Este perfect faptul că suntem atacați. Ne bucurăm că suntem atacați, acest lucru confirmă faptul că existăm, confirmă faptul că suntem puternici și contăm, pentru că în momentul în care nu contezi, nu prezinți interes pentru nimeni, nu te ia nimeni în seamă. Înseamnă că se conștientizează foarte clar că vom repeta fenomenul și scenariul care s-a produs și în România, vom lua cu siguranță peste pragul electoral și pentru prima dată în istoria Republicii Moldova și a României vom avea o forță politică pe cele două maluri de Prut identică, unitară, nu parteneri, colegi și nu știu ce.”Europa Liberă: Cooperarea moldo-rusă cum o vedeți?Vlad Bilețchi: „Relația dintre Republica Moldova și Rusia este într-o tensiune maximă, iar problema principală nu este Putin sau Federația Rusă, problema principală sunt politicienii noștri falși și ticăloși, care au îngenuncheat mereu în fața Federației Ruse. Rusia este un stat care funcționează prin forță și ei îi respectă doar pe acei care se respectă pe sine înșiși. În momentul în care vii umil în fața lui Putin, nu ai cum să obții respect din partea lui. În momentul în care în Republica Moldova va apărea un om care va spune: „Rusia ne-a atacat în 1992 și ne-a ocupat a șasea parte a Republicii Moldova” și nu vom umbla cu fantezii și minciuni, că a fost război civil, că s-a început din cauza corupției și tot felul de prostii de genul acesta care nu sunt adevărate, niciun fel de război civil noi nu am avut.”Europa Liberă: Dar perspectiva cooperării moldo-ruse cum ar trebui să arate? Vlad Bilețchi: „Cooperarea Republicii Moldova cu Federația Rusă trebuie să fie bazată pe respect reciproc și pe interesul economic, interesul economic, în primul rând. Noi putem exporta în Federația Rusă produse pe care ei pot și vor să le cumpere. În momentul în care Federația Rusă încearcă să șantajeze Republica Moldova, Republica Moldova trebuie să aibă o poziție fermă. Noi nu am avut-o până acum. Ne amintim foarte clar, exact în clipa în care Republica Moldova se apropia de România sau de Uniunea Europeană, Rusia spunea că vinurile noastre sunt toxice, că fructele și legumele noastre sunt toxice și le interzicea, punea embargo și le călcau cu buldozerul la intrarea în Federația Rusă.Câți politicieni din Republica Moldova au întreprins atunci o vizită de urgență la Moscova, la Putin să-i spună că acest lucru este inadmisibil și nu vom tolera asemenea comportament față de noi, pentru că reprezintă o ingerință și o încercare de a șantaja Republica Moldova și de a dicta politica externă a Republicii Moldova? Nimeni!Noi avem doar politicieni umili. De asta Dodon și Voronin nu sunt la pușcărie, de asta Plahotniuc a fugit și nu este la pușcărie. În România, Dragnea stă la pușcărie. Iată diferența și cum trebuie să fie construită relația între Republica Moldova și România: politicieni puternici, care să spună lucrurilor pe nume și să nu admită ingerințe.”Europa Liberă: Un urmăritor de pe Facebook vă întreabă: câte inițiative legislative sunt în Parlamentul de la București cu referire la Republica Moldova?Vlad Bilețchi: „Două sau chiar trei. Prima ține de 19 iunie, ziua în care în 1992 au fost cele mai sângeroase bătălii de la Tighina. Dacă cei care ne urmăresc acum își amintesc bine secvențele video în care tancurile rusești treceau podul de la Tiraspol și împușcau în case și în oameni, parlamentarii noștri din România au propus un proiect de lege pentru ca veteranii războiului din 1992, războiului moldo-rus, să fie recunoscuți în drepturi cu toți ceilalți veterani de război din România și să aibă parte de aceleași facilități, inclusiv alocații sau sprijin pentru ei. La ora actuală, în Republica Moldova, ei primesc copeici, bănuți.”Europa Liberă: Câți veterani sunt știți?Vlad Bilețchi: „Știm că au decedat în jur de 300 de moldoveni, iar câteva mii de persoane au rămas schilodite și au aceste confirmări ale faptului că au luptat în Transnistria. Trebuie și aici făcută o regulă, pentru că mulți și-au făcut legitimații false.”Europa Liberă: Asta este o inițiativă...Vlad Bilețchi: „A doua ține de interconectarea sistemului medical. Am văzut cu toții că Republica Moldova nu a avut această capacitate de a-și procura suficiente măști, suficiente mănuși, nu am avut suficienți medici, n-am avut vaccin, decât cele care au venit din România. Îmi amintesc clar că din România venise chiar și o misiune de medici care au ajutat medicii din Republica Moldova. Un alt proiect de lege prevede interconectarea acestui sistem, ca să nu mai fie nevoie de SMURD-ul care să survoleze spațiul aerian din România și să vină aici, dar să fie un singur spațiu medical comun. Adică în momentul în care suni la 112 sau în momentul în care vorbim despre sistemul medical să fie un singur sistem medical. Acest lucru este posibil, Republica Moldova este subiectul numărul 1 pe agenda Alianței pentru Unirea Românilor și acest lucru rezidă din însăși denumire - Alianța pentru Unire a Românilor. Noi fiind români, cu cine să se mai unească România dacă nu cu Republica Moldova?”Europa Liberă: Ce alianțe postelectorale vedeți în Parlamentul Republicii Moldova?Vlad Bilețchi: „Credem că este foarte posibil ca Renato Usatîi să se pună bine pe lângă formațiunile proeuropene și să încerce formarea unei alianțe de compromis, aceasta este sarcina și ordinul la ora actuală pe care trebuie să-l execute.”Europa Liberă: Adică vă excludeți din șansele accederii în parlament?Vlad Bilețchi: „Absolut deloc, nu! M-ați întrebat ce alianțe vedem posibile. Și vă spun că văd posibilă o alianță între Usatîi și formațiunile proeuropene...”Europa Liberă: Păi și atunci îl vedeți pe dl Usatîi în parlament împreună cu?...Vlad Bilețchi: „Împreună cu PAS, pentru că asta încearcă să facă Renato Usatîi la ora actuală și a tatonat cumva din timp terenul, la prezidențiale ne-a îndemnat să votăm pentru Maia Sandu și împotriva lui Dodon, vrând să se dea bine pe lângă noi, recent l-a invitat pe ambasadorul Uniunii Europene la lansarea unui proiect de troleibuze în Bălți, pe care intenționat l-a plasat în timpul campaniei electorale, pentru a-și mai spăla din imaginea de prorus sau venit de la Moscova cu bani, afaceri și dosare acolo, iar recent vedem că este foarte acid cu Dodon, vrând, de fapt, să-i ia locul.”Europa Liberă: Pe câte mandate contați Dvs.?Vlad Bilețchi: „Cel puțin, 10 mandate și cu aceste 10 mandate suntem siguri că vom reuși să-l înlăturăm pe Usatîi de la alianța în care deja se vede. Primarul de la Sângerei ce a spus, când l-a întâmpinat pe dl Usatîi acolo? „Dle primar, bine ați venit! Vă așteptăm în Parlamentul Republicii Moldova, ca împreună cu PAS să facem o alianță majoritară”. Unioniștii înțeleg foarte clar ce se întâmplă.Noi trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca Usatîi, Dodon, Voronin, Șor și Plahotniuc, prin toate fețele lui, să nu ajungă într-o majoritate parlamentară.O majoritate formată de noi și cei din PAS sau cei din Platforma DA înseamnă faptul că reformele vor fi reforme și parcursul Republicii Moldova va fi unul ferm spre România și spre Europa. Dacă Usatîi sau Plahotniuc va reuși să-și facă jocul, asta înseamnă că toți hoții și bandiții care au astăzi dosare în Republica Moldova vor plăti dijmă lui Usatîi, pentru ca Usatîi în interiorul coaliției să le asigure protecție, dosarele penale ale lor să fie date la o parte, ca să expire termenul de prescripție și să nu-i mai putem trage la răspundere. Exact după aceeași variantă s-a mers și după 7 aprilie 2009, de asta avem un singur om tras la răspundere și acela este un țap ispășitor. Și așa a fost mereu – și Pădurea Domnească, și „laundromatul”, și chiar furtul miliardului, și omorul deputatului Butmalai, toate aceste cazuri au fost rezolvate la indigo.Cineva a pus mâna pe Procuratura Generală și a asigurat că Platon, care a trecut pe listele Alianței „Moldova Noastră” în timpul Alianței pentru Integrare Europeană; Plahotniuc – pe listele PD-ului, ei toți au avut parte de protecție politică, pentru că au avut pe cineva în sânul majorității.De asta lista noastră, a celor de la PAS și a celor de la Platforma DA, trebuie să fie cea mai bună, cea mai corectă și cea mai onestă și să-i eliminăm pe toți cei care nu au nicio legătură cu noi.”