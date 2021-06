Probleme la clădirea surpată în Florida, semnalate într-un raport întocmit în 2019 de către un inginer, dezvăluie NYT

Un inginer a semnalat ”pagube structurale majore” la placa de sub terasa piscinei, dar şi fisuri şi surpări în parcarea imobilului rezidenţial care s-a suprat joi în Florida, dezvăluie în ediţia de sâmbătă cotidianul The New York Times, relatează Reuters.

