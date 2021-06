Oana Roman și Marius Elisei, ipostaze tandre pe rețelele de socializare! Cum merge relația celor doi. ”Iubirea învinge”

12:40

Sera trecută a fost petrecere mare în Snagov. Mai multe nume de pe scena mondenă s-au adunat pentru a sărbători o zi de naștere, iar cel care a întreținut atmosfera a fost chiar Adrian Minune. […] The post Câți bani a luat Adrian Minune azi-noapte pentru o singură dedicație! Vica Blochina a filmat totul appeared first on Cancan.