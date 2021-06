Italia, salvată de rezerve în prelungiri: „Toți suntem pregătiți să facem diferența”

14:40

FC Botoșani are mari șanse să se despartă de Andrei Chindriș, fundaș central ce în trecut s-a aflat și pe lista FCSB-ului. Stoperul are o ofertă concretă de la Sepsi Sfantu Gheorghe, de 100.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer. Cornel Șfaițer, managerul covăsnenilor, a confirmat informațiile Gazetei și a recunoscut că a purtat o rundă de discuții cu Valeriu Iftime, patronul moldovenilor. ...