Mama lui Culiță Sterp, declarații surprinzătoare despre soțul infidel: „Încă îl mai aştept, fiindcă e tatăl copiilor mei”

15:40

Tzancă Uraganul este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. Acesta a ajuns rapid în topul preferințelor ascultătorilor și se bucură de un succes fulminant. Însă pe vremea când era copil credea că o […] The post Ce studii are Tzancă Uraganu? Manelistul a vorbit despre vreme în care mergea la școală și despre copilărie. „Eram cu fotbalul, cu școala și cu gagicile” appeared first on Cancan.