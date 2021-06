Luis Stan s-a lansat în lumea modei? Fanii au fost în extaz când au văzut ce haine poartă. VIDEO

23:50

Alina Geambazi nu se mai ferește! Are iubit și-l ”scoate” în lume de câte ori are ocazia. Anul acesta, fosta soție a lui Vasile Geambazi a bifat câteva ieșiri, fie doar la plimbare, fie la […] The post „Fosta” patronului FCSB și „ex”-ul Andreei Marin și-au „consolidat” povestea de dragoste. Cum i-am fotografiat la ieșirea din restaurant appeared first on Cancan.