Liderul Clanului Duduianu bun de plată. Interlopul a fost obligat de judecători să-și achite datoriile

12:20

Loredana Chivu a profitat în acest weekend din plin de vremea frumoasă de afară și a ieșit cu fetele într-un club bucureștean unde a reușit, încă o dată, să atragă atenția bărbaților prezenți la fața […] The post Loredana Chivu, din nou în centrul atenției. Blonda a ieșit în club îmbrăcată într-o rochie decoltată care a lăsat să se vadă tot. VIDEO appeared first on Cancan.