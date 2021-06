Toată țara îi cere demisia lui Frank de Boer! 91% dintre olandezi îi spun selecționerului să dispară!

09:10

Zdenek Ondrasek, atacantul adus de la Viktoria Plzen, are un Index InStat, în sezonul trecut, sub cel al lui Buziuc, vârful pe care FCSB l-a luat în vara lui 2020 de la Clinceni, iar restul cifrelor celor doi în ultimul an sunt cam aceleași. FCSB a realizat a 4-a achiziție a verii, după venirile lui Cordea, Alexandru Crețu și Stipe Vucur. E vorba despre Zdenek Ondrasek, un atacant ceh, care în sezonul precedent a evoluat la Viktoria Plzen. ...