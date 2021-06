Halep, prăbuşire în clasamentul virtual: De când n-a mai fost atât de jos

10:30

„F9: The Fast Saga”, cel mai recent film din franciza „Fast & Furious” a Universal, a debutat în box office-ul nord-american cu încasări de 70 de milioane de dolari, acesta fiind cel mai bun prim weekend al unui film în regiune nu doar de la începutul pandemiei, ci de la lansarea „Star Wars: The Rise of Skywalker” din 2019, potrivit Variety.