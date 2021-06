Filosofie proprie sau adaptare în funcție de situație? Mutu e ferm: ”Nu am ajuns la nivelul ăla”. Când va fi gata de o experiență în vest

12:40

Portugalia, campioana europeană din 2016, a fost eliminată de la EURO 2020, fiind învinsă în optimi de Belgia, 0-1.La finalul partidei jucate la Sevilla, Cristiano Ronaldo (36 de ani) s-a îmbrățișat cu belgianul Thibaut Courtois (29 de ani).VIDEO Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Courtois după Belgia – Portugalia️ "[The ball] didn't want to go in today." Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter. ...