Cristina Cioran, probleme de sănătate în timpul sarcinii! Cu ce se confruntă vedeta? „Creşte odată cu bebeluşul”

08:10

Bancurile cu și despre profesori sunt, mai mereu, cele mai amuzante. Și, dacă tot încep bac-ul elevii astăzi, ne-am gândit să vă propunem un banc pe cinste. Elevii de clasa a 12-a încep Bacalaureatul și […] The post Bancul zilei / Doamna dirigintă, vă dăm 200 lei dacă ne dictați și nouă appeared first on Cancan.