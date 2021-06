Ce se face intr-un studio de videochat (P)

16:30

Faptul ca societatea noastra s-a schimbat radical in ultimele decenii si cu o viteza foarte mare nu mai este un secret. Observam acest lucru zi de zi, inclusiv in comportamentul nostru zilnic si in modul in care folosim diferite lucruri care inainte erau indispensabile. In acest sens si accesoriile folosite de doamne si domnisoare si-au schimbat rolul si functionalitatea.