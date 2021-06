Vasile Dâncu ripostează: „Fotbalul e pentru spectatori, nu pentru fotbaliști!” + Atac dur la adresa lui Dragomir: „Ce spun gașca lui Mitică și alții de la brutărie nu mă interesează”

10:30

Anglia - Germania se joacă azi, de la 19:00, într-una dintre cele mai așteptate partide din optimile de finală ale Campionatului European. Confruntarea va avea loc pe Wembley și, după mult timp, englezii sunt favoriți în fața nemților.După ziua de luni, cu două rezultate de 3-3, prelungiri, penalty-uri și eliminarea dramatică a Franței, am putea crede că Europeanul nu mai are ce altceva în plus să ne ofere. ...