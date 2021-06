Vești bune pentru români. Cei care se vaccinează vor primi o zi liberă pentru fiecare doză

08:00

Examenul de Bacalureat 2021 continuă, pe 29 iunie, cu proba la istorie pentru elevii de la profilul uman. Ca în fiecare an, plicurile cu subiecte vor fi desigilate la ora 9:00. Ulterior, Ministerul Educației va […] The post Bacalaureat 2021. Subiecte, barem și rezolvare la istorie appeared first on Cancan.