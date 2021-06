Bacalaureat 2021. Subiecte, barem și rezolvare la geografie, biologie, fizică, informatică, chimie, logică și economie

11:30

Connect-R a dezvăluit că a căzut pradă depresiei după ce fiica lui, Maya, a fost la un pas să-și piardă viața la vârsta de un an. Artistul susține că doar Divinitatea l-a ajutat să-și revină […] The post Connect-R a căzut în depresie, după ce Maya, fiica lui, a fost la un pas de moarte. “Era intubată, ne-a nenorocit! S-a îmbolnăvit de la…” appeared first on Cancan.