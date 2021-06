Cu ce se ocupă acum David Pușacș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel: ”Iau salariu, mă ajută să-mi plătesc chiria”

23:20

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a ieșit marți din arest, unde a petrecut 29 de zile. Înainte să fie închis, artistul a lansat mai multe acuzații la adresa unor vedete, […] The post Fulgy, supărat pe toată lumea, la ieșirea din arest: „Nu m-a sunat nimeni să mă întrebe dacă sunt bine”. VIDEO appeared first on Cancan.