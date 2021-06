Care au fost ultimele cuvinte pe care Florin Condurățeanu i le-a spus soției înainte să moară: „Nu, nu, sunt…”

08:30

Reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2020, după ce a trecut în optimi, pe „Wembley”, de selecționata Germaniei, scor 2-0 (0-0). Selecţionata Albionului a reuşit să se impună prin două goluri […] The post Anglia câștigă pe Wembley cu Germania și merge în sferturile EURO 2020! appeared first on Cancan.